Nekünk fáj, ahogy ütközik a kocsik között száguldó motoros

Ez van, ha eszetlenül megy ember, ráadásul védőfelszerelés nélkül. A sűrű forgalomban próbál utat törni magának a motoros, a végeredményt könnyű kitalálni...

Más fejével is gondolkodjunk!

Az, hogy az araszoló forgalomban az autók között előregurul egy motoros, az nem "jogtalan előnyszerzés", pusztán a KRESZ adta lehetőségek és az aktuális helyzet kihasználása. A motorosok többsége meg is köszöni, ha némi félrehúzódással segítik őt a dugóban totyogó autósok, de a lényeg sokkal inkább az, hogy a közút nem versenypálya, sietség helyett körültekintően, maximuma csavart figyelemmel érdemes haladni.