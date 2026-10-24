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Nekünk fáj, ahogy ütközik a kocsik között száguldó motoros

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Megy a vagánykodás, aztán a furgon kinyíló ajtaja adja a nagy pofont.
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Ez van, ha eszetlenül megy ember, ráadásul védőfelszerelés nélkül. A sűrű forgalomban próbál utat törni magának a motoros, a végeredményt könnyű kitalálni...

Más fejével is gondolkodjunk!

Az, hogy az araszoló forgalomban az autók között előregurul egy motoros, az nem "jogtalan előnyszerzés", pusztán a KRESZ adta lehetőségek és az aktuális helyzet kihasználása. A motorosok többsége meg is köszöni, ha némi félrehúzódással segítik őt a dugóban totyogó autósok, de a lényeg sokkal inkább az, hogy a közút nem versenypálya, sietség helyett körültekintően, maximuma csavart figyelemmel érdemes haladni.

 

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