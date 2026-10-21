Hoppá, máris arculatot váltott az Omoda

Három évvel ezelőtt alapította meg a kínai Chery konszern az Omoda Jaecoo testvérmárkákat kifejezetten az exportpiacok számára. Magyarországon is sikerrel vezették be a piacra a szabadidő-autókat, de Kínában már a következő fejezetre készülnek. Bemutatkozott az Omoda X elnevezésű tanulmányautó, amely a Omoda márka következő arculatát viseli magán.

Crossvolution névre hallgat az Omoda új formavilága

Fotó: Omoda

Igazi terepjárónak ígérik az Omoda X-et

A Crossvolution nevű megjelenés hivatalosan a városi életet és a természetjárást egyesíti, nemhivatalosan a jelenleginél szögletesebb vonalvezetést jelent, amelyet egyébként az Omoda 4-es belépőmodellnél már használnak. Az Omoda X csak pár mm-rel kisebb az Omoda 7-esnél, hossza 4654 mm, szélessége 1920 mm, magassága 1702 mm és ehhez 2700 mm-es tengelytávolság tartozik. Igazi terepjárónak szánják ezt a modellt, a 200 mm-es hasmagasság mellett még a 700 mm-es gázlómélységet is megadták, a vontatási képesség 1,8 tonna. A márka számára újdonság az apróbb karcokat meggyógyító lakkozás.

Fotó: Omoda

Természetesen az utastérben is hoz újdonságot az Omoda X, a beszédvezérlés már meg tudja különböztetni, melyik ülésről hangzik el a parancs. A fedélzeti rendszer menüje már személyre szabható, és a tanulmányban 90 méteres látótávolságú hőkamera is dolgozik. Anélkül, hogy konkrét számokat mondtak volna, akkumulátoros-elektromos, hibrid és plug-in hibrid hajtásokat ígérnek a szabadidő-autónak, amely várhatóan jövőre gyarapítja majd a választékot.