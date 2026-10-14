Komoly újításokkal jön az új Opel Astra, ezt kell tudni róla!

A következő három évben négy új modellt dob piacra az Opel, az új Corsa mellett bemutatják a Stellantis új olcsó villanyautójának saját változatát, de a kompakt kategóriában is generációváltásra kerítenek sor. A következő Opel Astra korai előzetesének tekinthetjük a Párizsi Autószalonon kiállított STX, azaz Sports Tourer eXperimental nevű tanulmányt, amellyel azt is jelzi a cég, hogy a szabadidő-divathullám ellenére kitartanak a klasszikus személyautók, és azon belül a kombik mellett.

Animációk megjelenítésére is képes a továbbfejlesztett Opel Vizor-orrpanel

Fotó: Gulyás Péter

Látványosabb kompakt autót ígér az Opel

Sportos a megjelenés, de a ma külön karosszériaelemet képező Vizor-orrpanel immár szerves része az orrnak, és a rengeteg LED-nek köszönhetően már animált fényforrásként is működik. Középen nagy méretben látható a körbe zárt villám, a Vauxhall változaton debütál a brit márka új, kétdimenziós márkajelzése. Oldalt különösen lendületesek a vonalak, a 22 colos felnik aerodinamikailag optimalizált darabok, amelyekre 285/35 abroncsokat szereltek. Optimális a légáramlás szempontjából az élesen végződő hátsó rész, ráadásul a kombi rakterét is maximalizálja. Itt is megjelenik a célkereszt-motívum, középen a világító márkanévvel. De van itt újdonság is, az aktív aerodinamikai csomag részeként a hátsó lökhárító oldalai 80 km/órás tempó felett kifelé fordulnak és egy kicsit megnyúlni is annak érdekében, hogy haladás közben tovább csökkentsék a légellenállást.

Fotó: Gulyás Péter

Ezek gyakorlati hasznát még szélcsatorna-mérésekkel is igazolni kell, de a számítógépes szimulációk során kedvezőek a tapasztalatok. Azért foglalkoznak ennyire a légellenállás optimalizálásával, mert az Opel STX kombit két hajtómotoros elektromos hajtással, 200 km/órát meghaladó végsebességgel képzelik el. Nem valószínű, hogy ez a megoldás is rákerül majd az évtized vége felé várható következő Astra kombira, de jelzi, hogy a fejlesztők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett is a ma megszokott használhatóságot kapják a vásárlók.

