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Komoly újításokkal jön az új Opel Astra, ezt kell tudni róla!

1 órája
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A fejlődés irányát mutatja az STX tanulmány. Az Opel a következő kompakt-generációnál is kitart a kombi felépítmény mellett.
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A következő három évben négy új modellt dob piacra az Opel, az új Corsa mellett bemutatják a Stellantis új olcsó villanyautójának saját változatát, de a kompakt kategóriában is generációváltásra kerítenek sor. A következő Opel Astra korai előzetesének tekinthetjük a Párizsi Autószalonon kiállított STX, azaz Sports Tourer eXperimental nevű tanulmányt, amellyel azt is jelzi a cég, hogy a szabadidő-divathullám ellenére kitartanak a klasszikus személyautók, és azon belül a kombik mellett.

Három-négy év múlva várható a következő Opel Astra, amelyet az STX-tanulmány előlegez meg.
Animációk megjelenítésére is képes a továbbfejlesztett Opel Vizor-orrpanel
Fotó: Gulyás Péter

Látványosabb kompakt autót ígér az Opel

Sportos a megjelenés, de a ma külön karosszériaelemet képező Vizor-orrpanel immár szerves része az orrnak, és a rengeteg LED-nek köszönhetően már animált fényforrásként is működik. Középen nagy méretben látható a körbe zárt villám, a Vauxhall változaton debütál a brit márka új, kétdimenziós márkajelzése. Oldalt különösen lendületesek a vonalak, a 22 colos felnik aerodinamikailag optimalizált darabok, amelyekre 285/35 abroncsokat szereltek. Optimális a légáramlás szempontjából az élesen végződő hátsó rész, ráadásul a kombi rakterét is maximalizálja. Itt is megjelenik a célkereszt-motívum, középen a világító márkanévvel. De van itt újdonság is, az aktív aerodinamikai csomag részeként a hátsó lökhárító oldalai 80 km/órás tempó felett kifelé fordulnak és egy kicsit megnyúlni is annak érdekében, hogy haladás közben tovább csökkentsék a légellenállást.

Fotó: Gulyás Péter

Ezek gyakorlati hasznát még szélcsatorna-mérésekkel is igazolni kell, de a számítógépes szimulációk során kedvezőek a tapasztalatok. Azért foglalkoznak ennyire a légellenállás optimalizálásával, mert az Opel STX kombit két hajtómotoros elektromos hajtással, 200 km/órát meghaladó végsebességgel képzelik el. Nem valószínű, hogy ez a megoldás is rákerül majd az évtized vége felé várható következő Astra kombira, de jelzi, hogy a fejlesztők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett is a ma megszokott használhatóságot kapják a vásárlók.
 

Galéria: Lendületes kombiként képzeli a jövőt az Opel márka
Fotó: Opel, Gulyás Péter
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Lendületes kombiként képzeli a jövőt az Opel márka

 

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