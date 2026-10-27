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autós hír

Őrizetben a Budapesten elfogott csaló taxis nő

47 perce
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Engedély nélkül szállított utasokat, ráadásul a viteldíjak többszörösét fizettette ki velük, és más módszerekkel is megkárosította őket. A belvárosi nyomozók a nőt csalással gyanúsítják.
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autós hírtaxirendőrség
Fotó: BKK

Egy nullával több a bankkártya terminálon, egy húszezres helyett kétezres a kézben, egy eltűnt táska a taxiból. A gyanú szerint többek között ezekkel a módszerekkel károsította meg utasait az a 46 éves nő, akit az ötödik és hetedik kerületi rendőrség nyomozói együttes erővel fogtak el. Jellemzően Budapest belvárosában, elsősorban külföldieket vett fel autójával a női taxis. A fuvar végén azonban az utasok sokszor a tényleges viteldíj többszörösét fizették ki. A sofőr ugyanis a bankkártyás fizetéskor a terminálba a valós összegnél egy nullával többet ütött be.

Nem mindig a bankkártya-terminállal trükközött. Egy alkalommal a fizetéskor átvett húszezer forintos bankjegyet észrevétlenül egy kétezresre cserélte, máskor pedig az egyik utasa taxiban felejtett táskáját tartotta meg, a benne lévő mobiltelefonnal együtt. Még az is kiderült a nyomozás során, hogy a nő egyáltalán nem végezhetett volna taxiszolgáltatást: sem személyszállítási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, sem drosztengedéllyel nem rendelkezett. A belvárosi nyomozók csalás vétsége, csalás bűntette és lopás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

 

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