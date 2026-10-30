Fekete október: kétszer annyian halnak meg ilyenkor az utakon, mint tavasszal

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Ugyanaz az útvonal, ugyanaz az időpont, mégis egészen más közlekedési körülmények: az október 25-i óraátállítást követően sokan már sötétben indulnak haza a munkahelyükről vagy az iskolából. A látási viszonyok egyik napról a másikra megváltoznak, a megszokott közlekedési rutinok azonban nem feltétlenül igazodnak ilyen gyorsan az új körülményekhez. Ezért különösen fontos, hogy az autósok és a gyalogosok egyaránt tudatosabban készüljenek az őszi-téli időszakra.

Sötétben kevesebb idő marad a reagálásra

Az őszi-téli időszakban a korai sötétedéshez eső, köd, nedves útburkolat és a szembejövő járművek fénye is társulhat. Ezek együttesen nehezíthetik a közlekedők időben történő észlelését, és csökkenthetik a biztonságos reagálásra rendelkezésre álló időt.

Az Allianz Hungária legfrissebb kutatásához megkérdezett autóvezetők 63 százalékával előfordult már, hogy sötétben vagy szürkületben csak későn vett észre egy másik közlekedőt, például gyalogost, kerékpárost, rollerest vagy motorost. A késői észlelés sok esetben azonnali reakciót követel: az autóvezetők 44 százalékának az elmúlt évben legalább egyszer hirtelen kellett fékeznie vagy irányt változtatnia emiatt. A válaszadók 15 százaléka ráadásul többször is került már ilyen helyzetbe.

Kevesebb baleset, de azok súlyosabb kimenetelűek

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által összesített KSH-adatok is megerősítik, hogy az őszi-téli időszakban különösen fontossá válik az időben történő észlelés és a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás. A 2019 és 2025 közötti adatok alapján a személysérüléses közúti balesetek száma nyáron volt a legmagasabb: júliusban havonta átlagosan mintegy 1500, októberben pedig 1362 ilyen eset történt. A halálos kimenetelű balesetek száma ugyanakkor októberben volt a legmagasabb: ebben a hónapban átlagosan 50 ilyen baleset történt, csaknem kétszer annyi, mint áprilisban, amikor átlagosan 26 baleset végződött halállal. Még jelentősebb a szezonális különbség a gyalogosgázolásoknál, a rendőrségi összesítés szerint júliusban átlagosan 93 ilyen esetet regisztráltak, decemberben már 177-re emelkedett ez a szám.