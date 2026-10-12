Ki nem találná, milyen autókkal jön a Peugeot!

Noha a 208-as utódát már korábban megelőlegezték a Poligon tanulmánnyal, a Párizsi Autószalonon még nem az új kisautó-generációt állítja ki a Peugeot, hanem annak a végletekig megvadított E-T16 változatát. A B Csoportos raliautó mintájára szélesítésekkel és szárnyakkal bőven ellátott karosszéria alatt valahol mélyen már az új Peugeot 208-as rejtőzik. Sajnos a technika ebben a formában nem jut el a sorozatgyártásig.

816 lóerős villanyautóként nagyon szórakoztató a következő Peugeot 208-as

Fotó: Peugeot

Nagy levegő és máris 300 km/h-val száguld a forró Peugeot

A Peugeot E-T16 három hajtómotoros összkerékhajtásának a rendszerteljesítménye 816 lóerő, amivel a 0-100 km/óra gyorsulás 2,5 másodperc alatt megvan, de ennyivel nem ússza meg az utas, hiszen 16 másodperc után már 300 km/órával száguld a kisautó! Ráadásul nem holmi mutatványról van szó, a 800 voltos akkumulátornál használt, a versenysportból származó oldalsó cellahűtéssel a hőmenedzsmentben nagy tartalékok vannak, például a Nürburgringen három teljes kört – több mint 60 km – tud megtenni az E-T16 teljesítményvesztés nélkül. A hétköznapok során a 85 kWh kapacitású akkumulátorral 400 km-es hatótávolságra és 15 percnél gyorsabb 10-80%-os töltésre számíthat a használó.

A karosszéria orrán a Peugeot márka új, egyedi fényeit látjuk, a szürke fényezés megegyezik a Peugeot 205 T16 eredetijével, itt azonban selymesfényű lakkot használtak. Ami anno oldalsó légbeömlő volt, az ma az elektromos töltőcsatlakozás helye, a jellegzetes formájú C oszlop aerodinamikai elemként került megvalósításra. A teljes hátsó fedél felnyílik, így szükség esetén könnyű a hozzáférés a két hátsó hajtómotorhoz és egyéb elektromos alkatrészekhez. Az utastérben már a Hypersquare kormányt találjuk, ami az elektronikus jelátvitelű kormányzás (steer-by-wire) velejárója. Nem csak itt vannak információk, de a magasra beépített, szuperszéles 21 colos kijelzőn is. Felettébb sportos a hangulat a karbon, alumínium, újrahasznosított bőr és szövet jóvoltából, kagylóülésekben lehet helyet foglalni és van bukókeret is.

De nem csak a valóságtól ennyire elvonatkoztatott sportos villanyautót visz a Peugeot Párizsba, ott debütál a következő Feline Future márkaarculatot magán viselő RCZ Vision tanulmány is. A 2009-2015 között kínált sportos kompaktnak az elektromos jövőben is van helye, ráadásul sokkal jobban muzsikál a steer-by-wire elektronikus jelátvitelű kormányzással és az 500 lóerős rendszerteljesítményű hajtással, mint anno az 1,6-os turbómotorral.