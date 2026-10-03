Kínából jön az első plug-in hibrid motorkerékpár

A Kawasaki dobta piacra az első hibrid motorkerékpárt, de a plug-in hibrid hajtásnál nagyon úgy tűnik, hogy a kínai Voge márka lesz az úttörő. A Loncin konszernhez tartozó márka a Csongkingban megrendezett CIMA 2026 kiállításon prezentálta a CU-X Hybrid elnevezésű tanulmányát, amellyel kapcsolatban egyelőre hallgat. Jól értesült források szerint egyébként 2027-ben dobják piacra a szériaváltozatot.

Agresszív külsőt készítettek a plug-in hibrid hajtású Voge tanulmánynak

Fotó: Voge

Jövőre várható a plug-in hibrid motorkerékpár

A Voge CU-X Hybrid egy power cruiser, azaz nagy teljesítményű túrázása is használható motorkerékpár. A plug-in hibrid hajtásnak megfelelően a belső égésű mellett villanymotor hajtja a hátsó kereket kardántengelyen keresztül. Agresszív a megjelenés, a hátsó vízszintes rugóstagokat a vázon kívül helyezték el. A technikáról nem sok mindent árultak el azon kívül, hogy szoftveresen lehet majd állítani a teljesítményt „100-1000 köbcenti között”. Ezt egyébként a kínaiak új fejlesztésű, a motorkerékpár összes elektronikáját átfogó Jiyu Zhixing nevű elektromos rendszere teszi lehetővé, ami természetesen távolról frissíthető. Ezek után kíváncsian várjuk, milyen lesz a Voge CU-X Hybrid szériaváltozata, mekkora belső égésű motort és milyen hajtómotort kap, illetve mekkora akkumulátort adnak neki a fejlesztők.

