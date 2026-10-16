Dobjon el mindent! Új szuperautóval lép piacra a Porsche

Suszter maradjon a kaptafánál, úgyhogy a Porsche is egy lapos szuperautóval készül a jövőre, nem holmi szabadidő-autót próbál ránk tukmálni. New Yorkban leplezték le a Porsche Mission S nevű tanulmányt, a Porsche 550 Spyder sajtófotója is ugyanott készült anno 1953-ban. Annyiból hoz újdonságot a három évvel ezelőtt prezentált Mission X-hez képest a modern változat, hogy már nem villanymotorral képzeli a jövőt – igaz, a technikáról azon kívül semmit nem árultak el, hogy középmotoros felépítést választottak. Pletykák szerint nyolchengeres boxermotoron dolgoznak Zuffenhausenben, amivel egyedülálló lehet a szériaváltozat.

Felfelé bővíti sportkocsi-kínálatát a Porsche

Fotó: Porsche

Nem visszatérő, hanem állandó eleme lesz a szuperautó a Porsche-kínálatnak

Michael Leiter, a Porsche igazgatótanácsának elnöke annyit mondott az újdonságról, hogy az nem egyszerűen csak a márka formavilágának fejlődését mutatja, hanem egy olyan, a 911-es fölé pozicionált modellsorozat előzetese is egyben, ami pár éven belül gyarapítja majd a kínálatot. Értsd a középmotoros szuperautók nem évtizedenként egyszer jönnek majd, hanem állandóan megtalálhatóak lesznek a márkakereskedésekben. Pontos időpont nincs, de várhatóan mindent beleadnak a fejlesztők, hogy a lehető leggyorsabban javítsa az anyagi nehézségekkel küzdő márka helyzetét az új csúcsmodell.

Úgy próbál kitekintést adni a Porsche modellek jövőjére a tanulmány, hogy közben a márka múltjából merít, igaz, minden részletnél megpróbáltak újítani a formatervezők. Az orrnál a 911-es különböző generációit lehet felismerni, profilból a 959-es jut az ember eszébe, hátul a GT1-es vonásai köszönnek vissza. A felnikkel a 928-as telefontárcsa-kerekeit hozzák vissza, és nem hiányzik a 917-es versenyautó jellegzetes ventilátora sem a hátsó szélvédő közepén elhelyezkedő fedélről. Nagy méretű szárnyak helyett légcsatornákat és aktív aerodinamikai elemeket használnak.

Már a beszállás előtt egyedi az élmény, hiszen a slusszkulcs egy alumíniumtömbből faragott fémdarab, annak hideg – vagy épp nyáron forró – tapintásával. Bent a korai 356 és 550 Spyder stílusában leegyszerűsítették a dolgokat, központi érintőképernyő helyett például lehajtható mágneses okostelefon-tartót kínálnak. A műszeregységben digitális órák sorakoznak egymás mellett, alkalmazásból lehet választani, hogy melyik klasszikus modell grafikáját idézzék meg. Új övrendszert készítettek, ami könnyen használható ötpontos védelmet nyújt a kagylóülésekben helyet foglalóknak. A kormány alsó küllőjén helyezték el az „On Your Own” kapcsolót, ennek megnyomására minden digitális felügyeletet (menetstabilizáló) kikapcsol az ember. Egyedülálló a vezetési pozíció, a megszokott állítási lehetőségeken kívül a kézi kapcsolású váltó karjának magasságát is saját magához tudja igazítani a sofőr.

