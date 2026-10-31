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Porschéval száguldott be az ittas női sofőr a gyógyszertárba

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A Macan vezetője Bolszewóban előbb egy szupermarket épületének ütközött, majd behajtott a nyitva tartó gyógyszertárba a kirakaton át.
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Fotó: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Az eset október 27-én, délután 5 óra után történt. A helyszínre azonnal közlekedésrendészeti járőröket vezényeltek a Wejherowo járási rendőrkapitányságról, hogy biztosítsák a helyszínt, és alkoholszondás ellenőrzésnek vessék alá a sofőrt. Mint kiderült, több mint 2 ezrelék volt a véralkoholszintje. 

A nő az első alkalommal még nem hajtott be a gyógyszertárba. A wejherowói közlekedésrendészet előzetes megállapításai szerint először az áruház épületének sarkának ütközött a Porsche Macanjával, majd továbbhaladt, és beszáguldott a gyógyszertárba, amely nyitva volt, a szokásos módon üzemelt. Az egyik alkalmazott a pult mögött tartózkodott, egy másik személy pedig az emeleten volt, így senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.

 

 

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