Brutális hajtással jön a piacra a Range Rover V8-as utódja!

Egy hónapot sem várt a Range Rover, és máris bejelentette második elektromos autóját. A Range Rover Sport Electric ugyanazt a technikát kapja, amit a nagytestvérben már megismerhettünk, de a típus pozicionálásának megfelelően sportosabbra hangolták a működést. Ide tartozik a légrugózás, az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás, a karosszériadőlés-szabályozás és az összkerék-kormányzás vezérlése. Segített, hogy a strukturális tartóként beépített emeletes akkumulátornak köszönhetően 61%-kal lett merevebb a felépítmény, és 73 mm-rel került alacsonyabbra a súlypont.

Rajtautomatikával 4,5 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tud az elektromos Range Rover Sport

Fotó: Range Rover

2,5 tonnát vontathat az elektromos Range Rover Sport

Kívülről csak a befalazott hűtőrács és az alapáron adott, aerodinamikailag optimalizált keréktárcsák árulkodnak az akkumulátoros-elektromos modellről, utóbbiaktól felár ellenében meg lehet szabadulni. Az első és a hátsó tengelyre is egy-egy 260 kW/353 LE teljesítményű hajtómotor kerül, a rendszerteljesítmény 450 vagy 550 lóerő. Utóbbival a rajtautomatikát aktiválva 4,5 másodperc alatt megvan a 0-100 km/óra gyorsulás. Az elérhető szabványos hatótávolság 609 km, de a gyár jó szokásához híven azt is közli, hogy reálisan 535 km-es hatótávolsággal lehet számolni. A fedélzeti töltő 22 kW-os, maximális töltőáram 350 kW, a 10-80%-os töltés 22 perc alatt megvan, 10 perc alatt 220 km-nyi energia vételezhető.

A Range Rover Sport Electric leleplezésére azzal a mutatvánnyal készült a gyár, hogy az autót padlógázon végigküldte az olaszországi Carrara-ban található márványbánya csúcsai közötti úton. Az extrém por mellett a 100%-os emelkedők és a magas hőmérséklet is kihívást jelentett az autónak és a sofőrnek, de a látványos videó miatt megérte a szenvedést.

