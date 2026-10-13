Hoppá: a színek és az egyterű kasztni visszatérését jósolja a legendás márka!

Egyenesen a kezdetekhez, azaz 1984-ig mentek vissza az időben, amikor arról volt szó, hogy újra egyterűt kell készíteniük a mérnököknek, az eredmény a Renault E-Space nevű tanulmány lett. A sokoldalúan használható belső teret most egy elektromos hajtást tartalmazó „gördeszka” alapra építették fel, a szögletes stílussal az első Espace-t idézik – a C oszlop görbületével meg a harmadikat. Mindezt kiegészítették egy jó adag LED-es világítással, menetfénynek elöl-hátul U alakú formát választottak, de egy szoftverfrissítéssel ez módosítható.

Ahogy a hetvenes években, úgy a jövőben is lesznek színes belsőjű Renault típusok

Fotó: Renault

Óriásképernyőt és vörös belsőt kapott a Renault E-Space

A hat darab egyedi fotelt tartalmazó utasteret egy 4,7 méter hosszú, 2,02 méter széles és 1,67 méter magas karosszériába helyezték, azaz nagyon hasonlóak a méretek a már említett 1984-es Espace-hoz, de a sarkokba kitolt 23 colos felnik jelzik, hogy nagyon is modern konstrukcióval van dolgunk. Fekete alsó rész jelzi a műszaki szintet, efölött viszonylag vékony a fém- és széles az üvegfelület nagysága. Az ülésben helyet foglalva szabadság érzetet kelt, hogy az üveg jóval az övvonal alá nyúlik, és ott van még az üvegplafon is. A második sor ülései képesek hátrafordulni, ilyenkor menet közben is használható társalgó alakul ki, de a második sor üléseit a padlóba hajtva extra méretű lábtérnek örülhetnek a harmadik sorban helyet foglalók, akik ilyenkor az első üléstámlán lévő képernyőket használhatják szórakozásra. Az ülések közötti konzolból (hűtőláda, videójáték-vezérlők és légtisztító kapott itt helyet) asztal is elővarázsolható.

Fotó: Renault

A Renault E-Space műszerfalát a 110 cm széles, 11 cm magas kijelző határozza meg, amely a szélvédő tövében helyezkedik el, kezelésre egy másik (az utasoknak elérhető távolságban lévő) érintőképernyő szolgál; ez a belső elrendezés a Rafale és Scenic következő változatán debütál sorozatgyártásban. Az elektronikus jelátvitelnek köszönhetően (steer-by-wire) nem kellett hagyományos kormányt készíteni, elég az irányítószarv. A belső tér nagy újdonsága egyébként a színek visszatérése, a tanulmánynál a vöröst választották, de lesznek majd alternatívák a sorozatgyártásban. Az újrahasznosított, finom tapintású kárpit- és burkolatanyagok várhatóan túlélik majd a tanulmány-stádiumot, ez nem feltétlen mondható el a 3 cm vastag süppedős szőnyegekről, amelyek inkább látványosak, mint praktikusak. A személy- és szabadidő-autók alternatívájának számító egyterű karosszéria visszatérését jelzi a kínálatba az E-Space tanulmány, anélkül, hogy pontos dátumot mondtak volna.