Videón, ahogy a szirénázó rendőrautóba csapódik a furgonos Székesfehérváron!

Tanulságos videó mutatja be, miért nem jó, ha valaki például túl hangosan hallgat zenét az autójában, vagy bármi más elvonja a figyelmét a történésekről. A forgalmas székesfehérvári útkereszteződésben a kamerás autóval szemben érkezik a megkülönböztető jelzést használó rendőrségi Mercedes, az őt telibe trafáló furgon pedig keresztirányból.

Nem volt képes reagálni

Az ütközést egyikük sem tudta kivédeni: a rendőrautó sofőrje teljesen érthető módon azzal kalkulált, hogy a közlekedés többi résztvevője utat enged neki, a furgonos pedig még a gázra is lépett, hogy átérjen a kereszteződésen. Az sem elképzelhetetlen, hogy utóbbinak már sárgára váltott a lámpa, egyébként pedig észlelnie kellett volna a szirénázó-villogó jármű közeledtét!