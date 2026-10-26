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rendőrségi

Itt egy csemege a rendőrségi üldözős videók rajongóinak, nem akárki próbált menekülni!

44 perce
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Nem állt meg a rendőri igazoltatásnál, inkább a menekülést választotta. Volt is miért!
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Minnesota állam Ramsey megyéjének seriffhivatala posztolta az alábbi videót: egy pick-upot vezető férfi nemes egyszerűséggel kikerülte az igazoltatáshoz készülődő zsarukat, majd a gázra lépett. A járőrök természetesen a nyomába eredtek, de arra talán még ők sem voltak felkészülve, hogy ilyen kemény fickóval van dolguk.

Van bőven a rovásán!

Az üldözés 13 percig tartott, ezalatt közel 30 kilométert tettek meg, míg árokba nem hajtott a vádlott. A bátor menekülő elfogásakor kiderült, hogy nem akárki akadt horogra, az andoveri férfi ellen ugyanis veszélyes kábítószerek miatt volt érvényben elfogatóparancs. Mindemellett korábban már elítélték önkényes útzárásért, rendőrség elől menekülésért, rendzavarásért, ittas vezetésért, jogosítvány nélküli vezetésért és fegyverrel elkövetett testi sértésért.

 

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