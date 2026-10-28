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vasember

Ennyiért lehet a tiéd Vasember csodajárgánya – nagyot fog azonban koppanni, aki megveszi

56 perce
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Vasember autóját lehet megvásárolni. Az első Bosszúállókban használt egyedi Acura roadstert internetes árverésen értékesítik.
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vasemberbosszúállóknsxtony starkacura nsxautós hír

Amíg a saját mozifilmekben Audikat használt, az első Bosszúállók moziban már Acura volt a szponzor, így a filmbéli Vasember, azaz Tony Stark egy Acura NSX roadsterrel közlekedett. Azonban van egy nem elhanyagolható csavar a történetben: a 2011-es forgatáskor még sehol nem volt a második generációs NSX, így a filmautót egy első generációs NSX alapján építette meg a Trans FX nevű műhely. Arról nem is beszélve, hogy a szériamodellből soha nem készült nyitott változat.

A vevővel közösen dönti el az Acura, melyik jótékonysági célra fordítják az NSX roadster árveréséből befolyó összeget.
Lámpák híján még ideiglenes rendszámmal se használható közúton az Acura NSX roadster
Fotó: Acura

Nem vihető közútra a filmautóként megépített roadster

Mivel a filmben mozgás közben is látni, az autó teljesen működőképes, azonban nincsenek lámpái és azt nem is lehet forgalomba helyezni. A Cars&Bids árverési oldalon kínált autó tehát egy kiállítási tárgy, amit a lámpák hiánya miatt még ideiglenes rendszámmal se lehet kivinni a közútra. Ebből következően nem is lesz olyan értékes, mint például a JAS Tensei. Az eladó egyébként az Acura gyár, a Honda prémiummárkája a forgatás után megtartotta az Acura NSX roadstert, amelyet aztán különféle promóciókra használt, például a 2025-ös Pebble Beach Concours d’Elegance kiállításon, vagy a 2026-os Sundance Filmfesztiválon is látható volt. Az Acura jótékony célra utalja majd a bevételt, a kedvezményezett nevét majd a vásárlóval közösen döntik el.

A licit cikkünk írásakor 98500 dolláron, azaz 32,5 millió forinton áll.

Actor Robert Downey Jr. arrives at Marvel's The Avengers in Acur
Actor Robert Downey Jr. arrives at Marvel's The Avengers in Acur
Acura Sports Car Avengers
Acura RSX Prototype Makes Global Debut at Monterey Car Week
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Galéria: Elárverezik Vasember filmben használt Acura NSX roadsterét
Fotó: Acura
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Elárverezik Vasember filmben használt Acura NSX roadsterét

 

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