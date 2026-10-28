Ennyiért lehet a tiéd Vasember csodajárgánya – nagyot fog azonban koppanni, aki megveszi

Amíg a saját mozifilmekben Audikat használt, az első Bosszúállók moziban már Acura volt a szponzor, így a filmbéli Vasember, azaz Tony Stark egy Acura NSX roadsterrel közlekedett. Azonban van egy nem elhanyagolható csavar a történetben: a 2011-es forgatáskor még sehol nem volt a második generációs NSX, így a filmautót egy első generációs NSX alapján építette meg a Trans FX nevű műhely. Arról nem is beszélve, hogy a szériamodellből soha nem készült nyitott változat.

Lámpák híján még ideiglenes rendszámmal se használható közúton az Acura NSX roadster

Fotó: Acura

Nem vihető közútra a filmautóként megépített roadster

Mivel a filmben mozgás közben is látni, az autó teljesen működőképes, azonban nincsenek lámpái és azt nem is lehet forgalomba helyezni. A Cars&Bids árverési oldalon kínált autó tehát egy kiállítási tárgy, amit a lámpák hiánya miatt még ideiglenes rendszámmal se lehet kivinni a közútra. Ebből következően nem is lesz olyan értékes, mint például a JAS Tensei. Az eladó egyébként az Acura gyár, a Honda prémiummárkája a forgatás után megtartotta az Acura NSX roadstert, amelyet aztán különféle promóciókra használt, például a 2025-ös Pebble Beach Concours d’Elegance kiállításon, vagy a 2026-os Sundance Filmfesztiválon is látható volt. Az Acura jótékony célra utalja majd a bevételt, a kedvezményezett nevét majd a vásárlóval közösen döntik el.

A licit cikkünk írásakor 98500 dolláron, azaz 32,5 millió forinton áll.