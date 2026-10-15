Rossz hírek érkeztek azoknak, akik használt Suzukit vásárolnának

Fotó: Suzuki

Idén szeptemberben a meghirdetett használt autók átlagára a tavalyi évhez képest százezer forintos csökkenéssel 5,56 millió forintot tett ki, derül ki a Használtautó.hu és a KSH közös statisztikájából. Ami a kínálat összetételét illeti, a tízmillió feletti árkategória mindössze 12,6 százalékot tett ki, míg a 2,5 millió forint alatti 34,6 százalékot. Utóbbi, vagyis a belépőszegmens aránya azonban 3,4 százalékpontos csökkenést jelent az előző és hasonló időszakához képest, márpedig ahol csökken a kínálat, de egyre erősödik a kereslet, ott törvényszerűen nőnek az árak. Pontosan ezt történt a 10-es tolplista egyik tagjával, az alapvetően esztergomi gyártású használt Suzuki Swifttel, melynek 16,5 éves átlagéletkorú kínálata egy esztendő alatt 25,8 százalékkal drágult.

Fotó: Használtautó.hu/KSH

Amikor a használt Suzukinál többre telik

Általánosságban is elmondható, hogy a koros hazai használtautó-választékban dominálnak a benzinesek, közel a kínálat felét teszik ki, és átlagosan évente 6,9 százalékot veszítenek az értékükből. Ennél jóval nagyobb, 13,3 százalékos amortizáció figyelhető meg az elektromos autóknál, ám tegyük hozzá, sokkal fiatalabb autókból is áll a kínálat, amit jelez a 11,45 millió forintos használt átlagár. Érdekes, hogy ennél mindössze egymillió forinttal kisebb a hibridek középértéke, miközben több koros Toyota és más modell is eladósorba kerül: e hajtásmódnál kisebb az értékvesztés (átlagosan évi 5,5 százalék). Ami a márkák sorrendjét illeti, a legtöbb esetben Volkswagent, Fordot, BMW-t, Mercedest, Opelt, Audit és Skodát hirdetnek.