A Skoda jóvoltából fél évszázadot megy vissza az időben a rali-világbajnok

A rali világában megkerülhetetlen a Rally2-es szabályzatnak megfelelően felépített Skoda Fabia RS, az évek során több tízezer rajtja volt a privát csapatok körében népszerű versenyautónak. A hagyomány a hetvenes években indult, amikor a Skoda Motorsport bemutatta a farmotoros 100-as forró változatait. A sort a 110 L Rallye nyitotta, de ennél sokkal sikeresebb lett az utód, a 120 S Rallye, amely már az 1,3 literig erjedő kategóriában indult, és 120 lóerős teljesítményével nemzetközi mezőnyben is sikeres lett.

Más világ az 50 éves raliautó, mint a modern Skoda Fabia RS

Fotó: MARTIN SZNAPKA / Skoda

Sokkal több szériaalkatrész volt a Skoda raliautójában 50 évvel ezelőtt

Ez elég volt ahhoz, hogy az aktuális WRC2 világbajnokot a munkaadója beleültesse a fél évszázados technikába. Emil Lindholmnak az tetszett meg rögtön, hogy lökhárítók nélkül homologizálták a hetvenes években a raliautót. A Škoda Fabia RS Rally2-eshez képest sokkal közelebb van a szériamodellhez a Skoda 120 S Rallye, változtatások nélkül vették át például a kezelőszerveket (pedálok, karok), persze azért masszív bukókeret és kagylóülések is kerültek a karosszériába.

Fotó: MARTIN SZNAPKA

„Intenzív élmény a 120 S Rallye vezetése. Szívvel és bátorsággal kell feszegetni a határait. Ez egy egész testet igénybe vevő feladat, miközben a karosszéria minden rezdülését érezni lehet. Igazán élveztem” – mondta Lindholm a klasszikusról, majd átült a modern autó volánja mögé. „A motor, az összkerékhajtás és a fékrendszer is világszínvonalú. Könnyen vezethető és nagyon kiszámítható. Mindkét autóban sok a közös vonás. A Skoda 120 S Rallye különböző vezetési stílusú pilóták számára ideális volt. Megbízható, tartós és rendkívül népszerű autónak számított. Akárcsak a mai Fabia RS Rally2. Ez egyszerűen nem változott, és soha nem is fog” – zárta gondolatait Emil Lindholm.

