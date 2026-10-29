Nemrég koronázta meg a kínálatát a Peaq nevű szabadidő-autóval a Skoda, de közben nem feledkezik meg azokról a vásárlókról sem, akik a 10 évvel ezelőtt debütált Kodiaq modellt választják. Most debütált a második generáció csúcsmodellje, hiszen a Laurin&Klement felszereltség mellett már egy 272 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtás is választható.

Az akkumulátor miatt nincs hely kardántengelynek, így a 272 lóerős Skoda Kodiaq csak elsőkerékhajtású

Fotó: Skoda

Több lóerővel és extrával kényeztet a Skoda

A teljesítménynövekedés annak köszönhető, hogy az 1,5-ös turbómotor már 177 lóerővel kerül a motortérbe, a villanymotor továbbra is 115 lóerős. A 272 lóerő mellett a nyomaték 400 Nm-re emelkedik, a 25,7 kWh kapacitású akkumulátorral akár 100 km-t meghaladó elektromos hatótávolság is elérhető. Az eddigi 204 lóerős plug-in hibrid is a kínálatban marad, ahhoz hasonlóan csak elsőkerékhajtású a 272 lóerős változat.

A Laurin&Klement felszereltség Suite vagy Suite Cognac belsővel készül, egyediek a padlószőnyegek, többfelé L&K logók jelennek meg. Kényelmes, masszázsfunkciós ülések kerülnek az első sorba, alapfelszerelés a háromzónás légkondi és a 13 colos központi érintőképernyő. Kívülről a logókról, a csak itt elérhető 19 colos felnikről (amelyeket felár ellenében 20 colosra lehet cserélni) és a teljesen fényezett karosszériáról ismerhető fel a Skoda Kodiaq csúcsváltozata, ami majdnem az összes motorral és hajtással választható.

