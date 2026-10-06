Hoppá: új verzióval lép piacra a Skoda!

Harminc évvel ezelőtt debütált a modernkori Skoda Octavia, ami annak ellenére tudott a márka meghatározó típusa maradni, hogy idő közben a csehek palettája is tele lett szabadidő-autókkal. Ezek után nem véletlen, hogy először itt használják a Volkswagen konszern által nemrég kifejlesztett öntöltő hibrid hajtást, amit 136 illetve 170 lóerős teljesítménnyel tesznek elérhetővé.

Még nem árulták el a Skoda Octavia Hybrid átlagfogyasztását

Fotó: Skoda

Kisebb a hibrid Skoda Octavia csomagtartója

A lágyhibrid változatokban is használt 130 illetve 150 lóerő teljesítményű 1,5-ös turbómotor kerül a motorháztető alá, az új TQ250-es egyfokozatú váltóba ezen kívül 150 lóerős (110 kW) generátor és egy 170 lóerős (125 kW) hajtómotor kerül, az akkumulátor 1,6 kWh kapacitású NMC kémiájú darab. Kis sebességnél a villanymotor hajt, a belső égésű motor ilyenkor áramfejlesztőként működik, nagyobb tempónál (körülményektől függően valahol 60 km/h felett) azonban egy tengelykapcsoló segítségével közvetlenül tudja hajtani a kerekeket a benzines – amíg az energia engedi, ilyenkor is a villanymotor segítségével próbál gyorsítani az autó, mert az az energiatakarékosabb módszer. Normál és Eco üzemmódban sokszor még nagy tempójú haladásnál is lekapcsolja a benzinmotort a rendszer, Sport módban egymást segíti a benzin- és a villanymotor, és ilyenkor nagyobb az energia-visszatermelés mértéke (motorfék-hatás) is.

A csomagtérfedélen lévő Hybrid feliratról lehet felismerni az öntöltő hibrid hajtást, amihez még a 17 colos Mensa nevű felniket is adják, bent szériában a 13 colos érintőképernyő kerül a műszerfalra. A változó magasságú csomagtérpadlóról és a pótkerékről le kell mondani, mert a ide építik be a 40 literes benzintankot, a hibrid akkumulátor a hátsó ülés alá kerül. Az ötajtós karosszériában 460-1400 liter a hibrid Skoda Octavia csomagtartója, míg a kombi hátuljában 485-1540 liter marad. Selection és Sportline felszereltséggel kérhető a hibrid változat, de se az ültetett sport-, se az emelt rosszút-futómű nem választható hozzá. A fogyasztást még nem árulták el, de legkésőbb az első ügyfélautók decemberi átadásakor már ismertek lesznek a számok.

