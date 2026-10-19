Felszedett pár centit az aprócska Smart városi autó

Négy év szünet után tér vissza a piacra a Smart Fortwo, aminek manapság már #2 a neve. Minden eddiginél nagyobb parkolóhelyre van szüksége az autónak, mert a karosszéria 5 centis növekedés következtében már 2746 mm hosszú. Aggódni azért nem kell, mert a fordulókör átmérője lényegében változatlan: a harmadik generációnál faltól-falig 7 méterre volt szükség a megforduláshoz, az új modellnél padka-padka között 6,95 méter ez az érték.

2,5 méterről indult, mára már 2,76 méternél tart az apró Smart

Fotó: Smart

Ott folytatja a Smart, ahol abbahagyta

Kifejezetten ide fejlesztették ki az Electric Compact Architecture nevű műszaki alapot, a biztonságról a Tridion Cell Evo névre keresztelt biztonsági utascella gondoskodik. Az ajtó hátuljáról a C oszlopra költözött a kis hátsó ablak, a „lebegő tetővel” végre klasszikus kétszínű fényezések választhatóak kontrasztos felső résszel, egyébként egyszínű a felépítmény. Három felszereltséggel kínálják a Smart #2-est, a piaci bevezetésnél hoznak 999 darab Couture Edition nevű limitált szériát mattfehér fényezéssel, aranyszínű felnikkel és lényegében az egyébként csúcsnak számító Premium felszereltséghez választható összes extrával.

Fotó: Julian Bossert

Amíg a motorteljesítmény változatlanul 82 lóerő, a maximális nyomaték 130 Nm-re csökkent – bár egy ekkora autócskában az is bőven elég –, a legfontosabb újdonság, hogy most már 35,8 kWh kapacitású akkumulátort építenek a padlóba. Ez akár 290 km-es hatótávolságot tesz lehetővé, a 65 kW-os villámtöltéssel 20 perc alatt megvan a 10-80%-os töltés, a fedélzeti töltő 11 kW-os és energialeadásra is lehet használni az akkumulátort a megfelelő adapterrel. Az eddiginél jobb vezethetőséget ígér a több lengőkaros független hátsó felfüggesztés. A Smart #2 már rendelhető a nagyobb európai piacokon, 19 900 eurós indulóáron kínálják.