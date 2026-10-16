Ezt tudja a legendás márka szuperkönnyű autója!

A brit Zenos Automotive műhely 2014-ben jött létre a radikális E10-es sportkocsi gyártására. Ennek egy évvel ezelőtt kezdték tesztelni a második generációját, ami most hivatalosan is bemutatkozott. A Zenos E10r2 380 vagy 300 lóerős turbómotort kap, a saját tömeg mindkét esetben mindössze 790 kg, a vezetési élményből tehát nincs hiány.

Pályaautónak készült a Zenos E10r2 sportkocsi, ennek megfelelően tető helyett vízálló belső teret kap

Fotó: Zenos

Jobban használható a gyengébb sportkocsi, ezért drágábban adják

Alumínium gerincváz jelenti az alapot, amire karbonból készített utasfülkét és karosszériaelemeket szerelnek rá, még az ülésváz is karbonból készül. Elöl fekvő rugótagos felfüggesztést használnak, hátul a motorhoz csatlakozik a gólyaláb. Nem csak könnyebb lett az autó a korábbinál, de a tömegközéppont beljebb-lejjebb került. Fontos fejlesztés, hogy immár teljesen vízálló a belső tér kialakítása (kapcsolók, visszajelzők), így nem kell attól félni, hogy a tető nélküli autónál gondot okoz mondjuk egy-egy hirtelen nyári zápor. Utóbbi egyébként a Zenos E10r2 használóknak komoly gondot jelent, hiszen tető még felár ellenében sincs, és a szélvédőért/ablaktörlőkét is fizetni kell, hiszen szériában csak légterelő panelt adnak. Nem csak fényezést kérhet a vásárló, de elérhető egyszerű lakkozott karbon megjelenés is.

Fotó: Les Martire

Az alapmotor a Volvo 2,0 literes turbója 380 LE/510 Nm teljesítménnyel, a 790 kg-os saját tömeg mellett ez azt jelenti, hogy 1 tonnára 480 lóerő jut. Opciósan a Ford 2,3 literes turbóját adják 300 LE/425 Nm teljesítménnyel, azaz 1 tonnát 380 lóerő mozgat. Azért lehet érdekes utóbbi opció, mert ez egy nagysorozatban gyártott és nem versenyautó-specifikációjú erőforrás, azaz sokkal olcsóbb a karbantartása/fenntartása, mint az alapmotornak, és a teljesítményleadása is egyenletesebb. Mindkét erőforráshoz programozható motorvezérlést adnak, a váltó hatfokozatú, kézi kapcsolású. A korábbinál nagyobb, 315 mm-es átmérőjű első fékek és jobb nyomáspontot biztosító főfékhenger garantálja a szórakozást pályanapokon. A Zenos E10r2 indulóára 115 900 font, míg a gyengébb motorral szerelt változatért 129 900 fontot kérnek, a Lotus üzemében már megkezdték az első példányok gyártását.