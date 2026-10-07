Álomautó – vajon lesz valami ebből a sportkocsiból?

Tovább folytatja az álmodozást az olasz Angelelli Automobili, amely annak ellenére nem tett le arról, hogy autókat fog gyártani, hogy az eddigi projektjei közül még nem valósult meg semmi. Az önálló szuperautó építésére azzal gyűjtenék a pénzt, hogy meglévő modellekre építenek új karosszériát, illetve megpróbálkoztak kit car, azaz házilag összeszerelhető modell értékesítésével is. A legújabb ötletük a Tipo 829 névre keresztelt sportkocsi, aminek utcai- verseny- és szabadidő-autó változatát is megálmodták Strada, Pista és Terra néven.

Kicsi és könnyen vezethető 500 lóerős sportkocsi lesz az Angelelli Tipo 829 - ha megvalósul

Fotó: Angelelli Automobili

Sokoldalú sportkocsi szerepel a tervekben

Amíg a külsőt mutató digitális grafikákon még egyedi vonásokat lehet felfedezni, a belső tér grafikájánál már csak a kormány lecserélésére vették a fáradtságot, egyébként a Ferrari 488 GTB műszerfalát használták kiindulási alapnak. Talán nem véletlenül, hiszen az Angelelli Tipo 829-et azzal a Nicola Materazzival való közös munka inspirálta, aki anno a 288 GTO és az F40 főkonstruktőre volt. Amennyire a jelenleg létező, pár szavas lírás alapján meg lehet ítélni, nem a maranellói sportmodell átkarosszálásáról van szó, hiszen 500 lóerős teljesítményű 3,2 literes V6-os biturbót említenek erőforrásként, nem 670 lóerős 3,9 literes V8-ast.

A Terra egyébként nem a szó hagyományos értelmében vett SUV, inkább egy raliautó, amely minden talajtípuson gyors haladásra képes. Ennek érdekében hosszú rugóutakat és egyedi futómű-geometriát kap. Ehhez képest a Strada és a Pista között inkább csak hangolás beli eltérés lesz, no meg hogy utóbbiból kispórolják a kényelmi extrákat és a hangszigetelést.