Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Folyamatosan csörög Putyin telefonja, sorra hívják a világ vezetői

angelelli automobili

Álomautó – vajon lesz valami ebből a sportkocsiból?

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az olasz Angelelli még adós az első igazi autójával. Addig is folytatják az álmodozást a saját sportkocsiról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
angelelli automobiliferrari 488 gtbtipo 829autós hír

Tovább folytatja az álmodozást az olasz Angelelli Automobili, amely annak ellenére nem tett le arról, hogy autókat fog gyártani, hogy az eddigi projektjei közül még nem valósult meg semmi. Az önálló szuperautó építésére azzal gyűjtenék a pénzt, hogy meglévő modellekre építenek új karosszériát, illetve megpróbálkoztak kit car, azaz házilag összeszerelhető modell értékesítésével is. A legújabb ötletük a Tipo 829 névre keresztelt sportkocsi, aminek utcai- verseny- és szabadidő-autó változatát is megálmodták Strada, Pista és Terra néven.

Kívülről egyedi a sportkocsi megjelenése, a belső grafikánál már lusták voltak.
Kicsi és könnyen vezethető 500 lóerős sportkocsi lesz az Angelelli Tipo 829 - ha megvalósul
Fotó: Angelelli Automobili

Sokoldalú sportkocsi szerepel a tervekben

Amíg a külsőt mutató digitális grafikákon még egyedi vonásokat lehet felfedezni, a belső tér grafikájánál már csak a kormány lecserélésére vették a fáradtságot, egyébként a Ferrari 488 GTB műszerfalát használták kiindulási alapnak. Talán nem véletlenül, hiszen az Angelelli Tipo 829-et azzal a Nicola Materazzival való közös munka inspirálta, aki anno a 288 GTO és az F40 főkonstruktőre volt. Amennyire a jelenleg létező, pár szavas lírás alapján meg lehet ítélni, nem a maranellói sportmodell átkarosszálásáról van szó, hiszen 500 lóerős teljesítményű 3,2 literes V6-os biturbót említenek erőforrásként, nem 670 lóerős 3,9 literes V8-ast.

A Terra egyébként nem a szó hagyományos értelmében vett SUV, inkább egy raliautó, amely minden talajtípuson gyors haladásra képes. Ennek érdekében hosszú rugóutakat és egyedi futómű-geometriát kap. Ehhez képest a Strada és a Pista között inkább csak hangolás beli eltérés lesz, no meg hogy utóbbiból kispórolják a kényelmi extrákat és a hangszigetelést.

Galéria: Újabb ötlettel állt elő az Angelelli Automobili
Fotó: Angelelli Automobili
1/18
Újabb ötlettel állt elő az Angelelli Automobili

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!