Kincset érhet: mindössze 20 darabot gyártanak ebből a különlegességből!

Lényegében bármilyen autó átépítését vállalja a Garage Italia műhely, de nem veti meg a mopedautókat sem. A klasszikus Fiat Nuova 500-as alapján épített Spiaggina strandautó is ilyenként kerül forgalomba helyezésre az átalakítást követően. A Bordeaux Classic kiállításon mutatták be a továbbfejlesztett változatot, amelynél új extraként megjelent a karosszéria 17 centiméteres megnyújtása.

A Bordeaux Classic-on debütált a nyújtott strandautó, a helyszínhez igazították a megjelenést

Fotó: Garage Italia

Legfeljebb évi 20 strandautót készít a Garage Italia

Ennyivel több lábteret kapnak a második sorban utazók, ami a Fiat 500 ismeretében lényegi változást jelent. Az eddigi szokás szerint több hetes konzultáció alapján állítják össze azt a pontos konfigurációt, amelyet aztán 4-5 hónap alatt megvalósítanak. A munka során nem csak a karosszériát építik át (eltüntetve az esetleges karambolos és korróziós sérüléseket), de akkumulátoros-elektromos átalakítást is végrehajtanak. A hátsó kereket 13 LE/82 Nm teljesítményű villanymotor hajtja, a 11 kWh kapacitású akkumulátorral 140 km a szabványos és nagyjából 100 km a tényleges hatótávolság. A töltési idő konnektorról 4 óra, a csúcssebesség 75 km/óra.

A Garage Italia évente legfeljebb 20 darab Spiaggina legyártását vállalja, mert a kézi munkához idő kell. Rövid karosszériával nettó 80 000 euró, azaz Ft az indulóár, míg a nyújtott Spiaggina M-ért legalább nettó 90 000 eurót, azaz 32,5 millió Ft-ot kell fizetni.

