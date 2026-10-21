Fájó búcsú: villanyautó-márka lesz Európában a Subaru!

Továbbra is kitart a boxermotor mellett a japán Subaru autómárka, amely azonban Európában legkésőbb 2027 végén felhagy az ilyen modelljeinek forgalmazásával. Az ok prózai: túlságosan kicsi az európai piac ahhoz, hogy az itteni előírásokhoz igazítsa autóit. Nem a flottafogyasztással van baj, ma is bele van építve a vételárakba az EU által kirótt büntetés.

Búcsúznak a lágyhibrid benzines modellek, elektromos kínálatra vált a Subaru Európában

Fotó: Subaru

Technikai okokból búcsúznak a boxermotoros Subaruk

Jelenleg még az Impreza, Crosstrek, Forester és az Outback kapható Európában benzinmotorral, ezek közül elsőként az Outback forgalmazását függesztik fel még 2026 végén, a többi lágyhibrid motorral szerelt modell 2027 végéig kap haladékot. Ezt követően már csak a három, Toyotával közös elektromos autó marad a kínálatban, az Uncharted, a Solterra és az e-Outback kombi. A Subaru azért hozta meg a döntést, mert egyszerűen nem éri meg neki az európai biztonsági és adatvédelmi (GSR2) előírásokhoz igazítani az autóit; a Toyotával rokon konstrukcióknál ezek adottak. Viszonyításként a Subaru az idei első nyolc hónapban 595 334 autót értékesített világszerte, ebből 423 822-t az Egyesült Államokban, 67 088-at Japánban, 48 410 darabot Kanadában, 1912 darabot Ausztráliában és mindössze 14 908-at Európában. Ilyen darabszámok mellett az európai előírásokhoz való alkalmazkodás fejlesztési költsége nagyon megdrágítaná az autókat.