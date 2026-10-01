Íme, ezek a legmegbízhatóbb autók: a te kocsid rajta van?

Nem csak az üzemanyagért kell sokat fizetni, de a szervizekben is egyre magasabb számlákkal szembesül az ember, így egy megbízható autó nagy segítséget jelent. A brit WhatCar? magazin Megbízhatósági Felmérésén a tavaly még 3. helyen végző Suzuki került az élre, 97,8%-os értékével 2%-ot vert rá a második helyezettre. A felmérésben a 0-5 éves autók szerepelnek, 39 800 tulajdonos 30 autómárka 225 típusára vonatkozóan adott válaszok alapján véglegesítették a listát.

A Swift hibátlan az első öt évben, a Suzuki Vitara kategóriájának legjobbja

Fotó: Suzuki

A Suzuki minden típusa az élen végzett

A 2017-2024 közötti Swift abszolút első helyre kerül holtversenyben a Mini Countryman-nel 0%-os hibával, a Vitara 97,6%-os eredménnyel egy kicsit elmarad ettől – de még bőven megelőzi a kategória 91,7%-os átlagát.

„A márka 10%-os összesített meghibásodási aránya a legalacsonyabb az idei felmérésben, ráadásul minden hibásnak bizonyult autót ingyenesen javítottak meg – ami különösen figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük, hogy sok jármű már túl volt a hároméves újautó-garancia időszakon” – mondta Clarire Evans, a WhatCar? fogyasztóvédelmi rovatvezetője. Nagy-Britanniában 3 év / 60 000 mérföld garanciával adják a Suzukikat, ami márkaszerviz-látogatást követően automatikusan meghosszabbodik egy évvel legfeljebb 10 év / 100 000 mérföldes használatig.

