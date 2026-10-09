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szellemirtók

Új autót kaptak a Szellemirtók

43 perce
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Halloween alkalmából készült a Rivian Ecto-R1. Az autótulajdonosok távoli frissítéssel kapják meg a Szellemirtók témát.
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szellemirtókhalloweenrivianecto - 1autós hír

Az elektromos autókat gyártó Rivian – ami a Volkswagennek is segít – hagyományosan meglepetéssel készül Halloween-re, két évvel ezelőtt például Knight Rider és David Hasselhoff költözött bele az autóiba egy távoli frissítés jóvoltából. Idén a Szellemirtók témát választották, a Sony Pictures áldásával költöznek bele szellemek az autókba.

Halloween alkalmából költöznek be a Szellemirtók a Rivian elektromos autókba.
Egyedi a Rivian Ecto-R1, az autótulajdonosok távoli frissítéssel kapják meg a Szellemirtók-témát
Fotó: Rivian

A Szellemirtókból ismert Ecto-1 vijjogását is megkapják az autótulajdonosok

Nem csak az autók fedélzeti digitális grafikájában jelenik meg Ragacs, Habcsókember és a többi karakteres szereplő, de a kapcsolódó eszközökön – okostelefon, okosóra – is megjelenik a Halloween téma. A Rivian a valóságban is épített egy Ectro-R1-es autót az eredeti Ecto-1 mintájára, a látványos grafika helyett az autótulajdonosoknak meg kell elégedniük villogó fényekkel és a jellegzetes szirénahanggal, amelyet az egyébként menetzajt játszó hangszórók sugároznak.
 

Galéria: Szellemirtók-dizájn ad a tulajdonosoknak Halloween alkalmából a Rivian
Fotó: Rivian
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Szellemirtók-dizájn ad a tulajdonosoknak Halloween alkalmából a Rivian

 

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