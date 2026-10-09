Új autót kaptak a Szellemirtók

Az elektromos autókat gyártó Rivian – ami a Volkswagennek is segít – hagyományosan meglepetéssel készül Halloween-re, két évvel ezelőtt például Knight Rider és David Hasselhoff költözött bele az autóiba egy távoli frissítés jóvoltából. Idén a Szellemirtók témát választották, a Sony Pictures áldásával költöznek bele szellemek az autókba.

Egyedi a Rivian Ecto-R1, az autótulajdonosok távoli frissítéssel kapják meg a Szellemirtók-témát

Fotó: Rivian

A Szellemirtókból ismert Ecto-1 vijjogását is megkapják az autótulajdonosok

Nem csak az autók fedélzeti digitális grafikájában jelenik meg Ragacs, Habcsókember és a többi karakteres szereplő, de a kapcsolódó eszközökön – okostelefon, okosóra – is megjelenik a Halloween téma. A Rivian a valóságban is épített egy Ectro-R1-es autót az eredeti Ecto-1 mintájára, a látványos grafika helyett az autótulajdonosoknak meg kell elégedniük villogó fényekkel és a jellegzetes szirénahanggal, amelyet az egyébként menetzajt játszó hangszórók sugároznak.

