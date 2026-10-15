Hátraarc: lecseréli szabadidő-autóját a prémiummárka

Nem várt siker lett a piacon a 2009-ben piacra dobott Citroën DS 3 kisautó, ami 2012 után már nyitható tetővel is elérhető volt. Ez vezetett oda, hogy az almárkából 2016-ban létrejött az önálló DS Automobiles prémiummárka. A belépőmodell 2018-ban kapott utódot, a DS 3 Crossback már ötajtós szabadidő-autóként igyekezett a vásárlók kedvében járni. Azonban a hamarosan következő újabb generációváltásnál visszatérnek a hagyományos személyautó felépítéshez, ahogy azt a Párizsi Autószalonon megmutatott DS F3VER tanulmány mutatja.

A F3VER tanulmány alapján újra személyautó lesz a DS belépőmodellje

Fotó: DS Automobiles

Villanyautóként a kis méretű személyautó is lehet tágas

Klasszikus kisautóról van szó 4,19 méter hosszú, 1,85 méter széles és 1,46 méter magas karosszériával, amelynek kialakításánál igyekeztek a lehető legtöbb variálhatóságot biztosítani. Értsd az ügyfél nem csak a tető kontrasztos fényezésért tud majd felárat fizetni, de például a Peugeot-sportmodelleken használt fekete színű hátsó részért is. A DS F3VER tanulmány különleges Cosmic Blue kék fényezést kapott, ami megfelelő megvilágításban akár lila is lehet, ez nagyon jól kiemeli az oldalfal domborulatait. Megtartják a márkajellegzetességnek számító függőleges menetfényeket, de azok már a fényszóról mennek lefelé, Y-alakban világítva. Az orr közepén végigfutó mélyedés a hátsó lökhárítóban is megjelenik, de itt elvonja a figyelmet a sajtóanyag szerint a Grand Palais tetőszerkezetét idéző, 16 szegmenses LED-es lámpa.

Fotó: @GREG

Nem kell félni, hogy helyszűke lesz a korábbinál kisebb felépítményben, hiszen villanyautónak tervezik az új generációt, hiszen 2,7 méteres a tengelytávolság – viszonyításként ez a most kifutó DS 7-nek megfelelő érték. Az utasok mellett még 400 liternyi csomagteret is sikerült belezsúfolni a DS F3VER karosszériájába, igaz, azt nem közölték, milyen eloszlásban, azaz mekkora – ha egyáltalán van – tároló van a kocsi orrában. A formatervezők egyébként gyártástechnológiai és ökológiai szempontok alapján igyekeztek leegyszerűsíteni a megjelenést, a kerékjárat-körüli extra burkolatok illetve az egy részes lökhárítók használata gyorsabb és olcsóbb megvalósítást tesz lehetővé.