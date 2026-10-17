Ettől az autótól mindenki dob egy hátast!

A fényszórók csak akkor láthatóak, ha be vannak kapcsolva, egyébként lemez takarja el őket

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Az A310 Vision abból az A310-ből merít ihletet, melynek merész, szögletes karosszériája éles ellentétben állt a márka akkori kínálatával, viszont farmotoros elrendezése az A110-ére hasonlított. Éppen 50 évvel azután érkezett most az új tanulmány, hogy az eredeti A310 megkapta a 150 lóerős V6-os erőforrást, és ezzel egyszerre jelentősen áttervezte a karosszériáját a legendás Robert Opron formatervező.



Látszik a karosszérián, hogy csak két ülés van benne

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Ugyanarra a padlólemezre (Alpine Performance Platform) épül az A310 Vision, amire a következő generációs, elektromos hajtású A110 sportkocsi is, így van rá esély, hogy egyszer gyártásba kerüljön, mint az Alpine limitált szériás csúcsmodellje. Állítólag még nem dolgozták ki a hajtásláncának részleteit, így például azt sem, hogy hátsó- vagy összkerékhajtású legyen-e. A Párizsban kiállított tanulmányautó nem is működőképes, csak a formáját akarták megmutatni.

Ilyen lesz a jövőre érkező új, elektromos A110 formája

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Míg azonban az eredeti A310 négyüléses volt 4,18 méteres hosszúsággal, az új A310 Vision csak kétüléses, bár a hossza 4,55 m. Ehhez 1,18 méteres magasság, 2,03 méteres szélesség, valamint 2,45 méteres tengelytáv tartozik. Ezek a méretek részben az APP platform rugalmasságát hivatottak hangsúlyozni; a kifejezetten az új A110-hez fejlesztett, ugyanakkor a limitált szériás – 2028-tól 1980 darab példányban készülő – Renault 5 Turbo 3E alapjául is szolgáló architektúrát sokoldalúra tervezték. Kialakítása lehetővé teszi az akkumulátor két részre osztását és különféle hajtáslánc-elrendezések alkalmazását, így a platform számos különböző járműtípushoz hozzáigazítható.



A Ferjáncz Attila által is használt Alpine A110 több mint hatvan éve mutatkozott be

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Még belső égésű motor befogadására is alkalmas, ami lehetőséget teremthet az Alpine számára különleges, benzinmotoros projektek megvalósítására, mivel ezek korlátozott darabszáma kevésbé befolyásolná a károsanyag-kibocsátási célok teljesülését. Igaz, az új, elektromos A110-be egyelőre nem terveznek benzinmotort tenni. A Párizsban egy szobor formájában beharangozott, következő generációs A110 piaci bevezetése egyébként jövőre várható, így egy limitált szériás A310 érzekésére csak később lehet esély.