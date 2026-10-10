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szuperautó

Adócsalóktól lefoglalt szuperautókat árverez el az ügyészség

17 perce
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A stuttgarti Mercedes-Benz Múzeumban tartják az árverést. A szuperautók mellett méregdrága órákra is lehet majd licitálni.
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szuperautóautós hírárverés

A stuttgarti ügyészség október 24-én rendez árverést a Mercedes-Benz Múzeumban, ahol nagy értékű szuperautókat és egyéb luxuscikkeket árvereznek majd el. Azt nem árulták el, hogy kiktől foglalták le a járműveket, csak annyit, hogy a baden-württembergi pénzügyi bűnözéssel foglalkozó munkacsoporttól származnak azok, egy olyan eljárásból, amelyet pénzmosás és adócsalás miatt indítottak. Néhány vádlottat már elítéltek, mások ellen még folyamatban van az eljárás.

A drága tárolás helyett elárverezik a szuperautókat és egy számlán parkoltatják a befolyt pénzt.
2 millió euróra számítanak a szuperautók árveréséből
Fotó: Eppli

Túl drága lenne a szuperautók tárolása, így elárverezik azokat

Az ügyészség nem számít arra, hogy megtérül az okozott kár, de kárenyhítésre jó lesz a Lamborghinik, Audik, Porschék és Rolex aranyórák árveréséből származó pénz, amit előzetesen 2 millió euróra becsülnek. A befolyt összeg egyébként nem közvetlenül az államkasszába megy, hanem egy olyan számlára utalják, ahol a büntetőeljárás végéig befagyasztják azt. Az árverésre azért kerítenek sort, mert a nagy értékű autók megfelelő körülmények között való tárolása/őrzése túlságosan nagy kiadást jelentene az államnak. A legkülönlegesebb jármű minden bizonnyal egy Lamborghini Huracán Super Trofeo versenyautó, de egy Cobra-utánzat is van az árverésre kerülő tételek között.
 

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EPPLI FASHION (@eppli_fashion) • Instagram reel
eppli_fashion on August 27, 2026: “Wie kam es zur Justizauktion? Herr Eppli und Herr Doster geben heute spannende Einblicke in die Hintergründe ihrer Zusammenarbeit. Wie kam der Kontakt zustande, was verbindet ihre…
Galéria: Lefoglalt szuperautókat árverez el az ügyészség
Fotó: Eppli
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Lefoglalt szuperautókat árverez el az ügyészség

 

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