Meglehetősen fura dolog miatt emelkedik ennek a szuperautónak a tempója

Annyira előrelátóak voltak az Aston Martin Valhalla fejlesztésénél a mérnökök, hogy a most bemutatott nyitott változathoz nem kellett megerősíteni a karbon karosszériavázat, tehát viszonylag egyszerűen ment a Spider fejlesztése. Persze azért van némi változás, a nyitott utastér feletti légáramlást figyelembe véve a motor égésterébe friss levegőt szállító légbeömlőt 35 mm-rel megemelték, a küszöbben pedig egy 15 literes tárolót alakítottak ki. Mindezek nem befolyásolják érdemben a szuperautó tudását.

Nyitottan nyújtja a teljes élményt és tudást az Aston Martin szuperautója

Fotó: Aston Martin

Tető nélkül adja az igazi élményt ez a szuperautó

Alapesetben olyan vászontetőt adnak, amelyet felcsavarva magával tud vinni az ember. Ennek használata közben a végsebességet 200 km/órában korlátozza az elektronika, nehogy elrepüljön a könnyű tető. Ha azonban eltávolítja a vászontetőt az ember, akkor már szabadon száguldhat a nyitott autó és a kupéhoz hasonlóan akár 350 km/órát is el tud érni. Opciósan egy olyan karbon tetőpanel is kérhető, amivel szintén elérhető a 350 km/óra, ennek tárolása azonban nem oldható meg a fedélzeten, azt ott kell hagyni az indulási ponton; ilyenkor egy álló helyzetben használható „esernyővel” lehet megvédeni az utasteret az időjárás viszontagságaitól. A szélvédő keretére a tető levételét követően lehet rápattintani azt a terelőlapot, ami viszonylag szélcsendes utasteret ad. Használaton kívül ez az új, a küszöbben kialakított 15 literes tárolóban szállítható.

Fotó: Aston Martin

Az Aston Martin Valhalla Spider 4,0 literes V8-as biturbót használó plug-in hibrid hajtásának rendszerteljesítménye változatlanul 1079 LE/1100 Nm – ebből 828 LE/868 Nm jut a belső égésű motorra és 251 lóerő az elektromos rész produktuma. A 0-100 km/óra gyorsulás 2,5 másodperc alatt megvan, a végsebesség tetőtől függően 200 vagy 350 km/óra. Az aktív aerodinamikai csomag (legfeljebb 600 kg leszorító-erőt termel) és a menetstabilizáló működését a nyitott változathoz igazították.