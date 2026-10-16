Repülni is képes lehet az új Tesla Roadster – elképesztő, mit ígér Elon Musk

Amíg a hét évvel ezelőtt bemutatott prototípus megpróbált megőrizni egy keveset a világűrbe kilőtt első Tesla Roadster stílusából, a most Roadster néven prezentált kupé – ha csak ennyi lenne a baj az autóval… – furcsa egyvelege a Lamborghini arculatnak, a Lotus Esprit hátuljának, és mindezt a Cybertruck brutalitásával hozták közös nevezőre. Meg is érkeztünk a James Bond párhuzamhoz, hiszen az említett brit sportkocsi az 1977-es „A kém aki szeretett engem” epizódban alakul át Wet Nellie nevű tengeralattjáróvá; az egyik eredeti filmautó 2013 óta Elon Musk tulajdonában van.

Szemből nézve egyértelmű a lamborghinis stílus a Tesla Roadsternél

Fotó: Tesla

Ez az utolsó Tesla, ami még emberi sofőrt feltételez

Amíg a mozivásznon a víz alatt tudott haladni az autó, a Tesla Roadster repülni tud – mármint a közúton-közterületen nem használható Rocket változata. Utóbbi egyszemélyes, apró sugárhajtóművekkel ellátott változat, amelyek stabilizálni tudják a landolást. Ahhoz, hogy a szó szoros értelmében a falra tudjon mászni az autó, ventilátorok szívják ki a levegőt a karosszéria alól olyan mértékben, hogy akár fejjel lefelé állva tud maradni a plafonon a kocsi. Ez utóbbi alapfelszerelés, elsődleges célja, hogy rászívja az autót az aszfaltra, és így az akár 2g-s keresztgyorsulást tud elérni. Ezt elméletileg közúton is lehet használni – kérdés, megéri-e? A kocsi mögé lőtt kavicsok és por miatt nem sok barátot, de annál több biztosítási igényt szerez majd a használó a szándékosan okozott kőfelverődések javítása/szélvédőcsere miatt. Nem véletlen, hogy a Formula-1-ben csak egy versenyt élt meg a Brabham BT46, amelynél technikailag szabályosnak találtak, csak az összes ellenfél azzal fenyegette a csapattulajdonos Bernie Ecclestone-t, hogy kiszállnak az F-1-ből, ha folytatja a ventilátoros autó használatát.

De nem csak tapadni és repülni tud a Roadster némi extra légáram segítségével, ott van még a Thrust kivitel is, amelynél négy darab sugárhajtómű biztosít extra gyorsítási képességet. Ezzel állítólag 0,81 másodperc alatt megvan a 0-96 km/óra gyorsulás. Ennek használatáról homályosan fogalmaz a Tesla weboldala, az „adott régió törvényeinek és elvárásainak függvénye”, tehát a vásárló problémája lesz a forgalomba helyezés. Épeszű keretek között nem tűnik legálisnak a hátrafelé távozó forró légáram, ami mondjuk emberi lábakat meg tud pörkölni. A gazdag videós influencerek már biztos tervezgetik azokat a beállításokat, amelyeken a legjobban látszik majd a Roadster által okozott pusztítás...