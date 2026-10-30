Még sosem történt olyan az európai Év Autója választáson, mint idén

Forrás: COTY

Kihirdették a 2027-es „Év Autója” díj hét döntősét. Már csak a debreceni gyártású BMW iX3-asnak, a Cupra Ravalnak, a Hyundai Ioniq 3-asnak, a Kia EV2-esnek, a Renault Twingónak, a Volkswagen ID.Polónak és a Volvo EX60-asnak van esélye arra, hogy elnyerje a 2027-es Év Autója címet. Bár sok más modell is megérdemelte volna a helyet a szűkített listán, végül ez a hét típus jutott be a nagy döntőbe a 38 tagú első listáról.

Számos kis és kompakt modell jellemzi a mezőnyt, a karosszériaváltozatok tekintetében változatos a felhozatal, a Car of the year szervezet közleménye szerint általánosan magas az idei autók színvonala. A hét döntős modell technológiájával, műszaki megoldásaival, teljesítményével, felszereltségével, valamint ár-érték arányával igyekszik majd lenyűgözni az európai autós újságírókból álló zsűrit (Magyarországot Csikós Zsolt és Gajdán Miklós képviseli).

Nem lesz könnyű dolga a zsűrinek a döntés meghozatalakor. Miután két egymást követő évben is elektromos modellek (mindkettő Renault) diadalmaskodtak – 2024-ben a Scenic, 2025-ben pedig az 5 E-Tech Electric –, a tavalyi évben a Mercedes-Benz CLA révén ismét egy prémiummárka modellje került a trónra (amely elektromos és belső égésű motoros változatban is elérhető).

Az idei év történelminek számít abban a tekintetben, hogy döntőbe jutott hét autó mindegyike tisztán elektromos hajtású; ez a fejlemény tökéletesen illeszkedik az európai piac szélesebb körű tendenciájába. Az iráni háború kiváltotta üzemanyagválság pedig tovább növelte az elektromos autók iránt érdeklődők számát.

November 25-én és 26-án a zsűri tagjai az olaszországi Balocco versenypályán gyűlnek össze, hogy alaposan teszteljék a hét döntőst, és meghatározzák az „Év Autója” cím legújabb viselőjét. December 31-ig adhatják le szavazataikat a zsűritagok: összesen 25 pontot oszthatnak szét a döntősök között, azzal a megkötéssel, hogy egy-egy modellnek legfeljebb 10 pontot adhatnak. Magát a díjat január 8-án adják át – és ekkor hirdetik ki a győztest is – a Brüsszeli Autószalonon; ugyanazon a helyszínen, ahol az elismerést az elmúlt három alkalommal is átadták.