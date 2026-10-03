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Lakókocsi zuhant a Toyota pick-up tetejére: szándékosan dobták rá a többmázsás monstrumot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az elektromos változat elpusztíthatatlanságát akarják bizonyítani. A Toyota Hiluxot ezúttal is a Top Gear stábja gyilkolja, de az első követ, pardon lakókocsit a gyár vetette rá a pickupra.
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Jelentősen hozzájárult a Top Gear 2003-as műsorában látott rendhagyó teszt a Toyota Hilux pickup jó híréhez, miszerint az elpusztíthatatlan. Ezt most az akkumulátoros-elektromos változat piaci bevezetésénél akarnak kamatoztatni. A brit forgalmazó úgy döntött, hogy odaad egy példányt a Top Gear aktuális stábjának, hogy ők is alaposan leteszteljék a haszonjármű tudását. Először azonban a gyár kezdte el a tesztelést azzal, hogy egy lakókocsit ejtettek rá az autóra 9 méteres magasságból.

Kíváncsian várjuk, a Top Gear stábja milyen megpróbáltatásoknak veti alá a Toyota pickupot.
9 méterről ejtették a Toyota Hiluxra a 760 kg-os lakókocsit. Ez csak a kezdet...
Fotó: Toyota

Videókon lehet követni a Toyota Hilux elpusztítását

A 760 kg tömegű lakókocsi annak rendje és módja szerint darabokra szakadt, de csak miután maradandó nyomokat hagyott a Hilux karosszériáján. Ezt követően nem kell majd finomkodniuk az újság szerkesztőinek az autó tesztelése során, amiről majd látványos videók sorozatában fogják tájékoztatni az érdeklődőket. A Toyota természetesen összegyűjtötte a lakókocsi maradványait, és megfelelő engedélyekkel rendelkező újrahasznosító-telepre szállították azokat. 

Galéria: Lakókocsit ejtettek a Toyota Hiluxra
Fotó: Toyota
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Lakókocsit ejtettek a Toyota Hiluxra

 

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