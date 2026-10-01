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Halálos baleset történt az M5-ösön

traffipax

Hamis sebességkorlátozással verték át az autósokat, aratott a traffipax

1 órája
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Lakott területen helyezték ki ismeretlenek a 70 km/órás táblát. A traffipax két nap alatt mintegy 400 gyorshajtót rögzített.
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traffipaxhaldenslebengyorshajtási bírságautós hírtábla

Magdeburg közelében található Haldensleben városa, ahol a szeptember 4-6. közötti hétvégén szokatlanul sok felvételt készített egy, a B 71-es főútvonal mellett telepített traffipax. A helyszín hétfői bejárása során a rendőrök azzal szembesültek, hogy ismeretlen tettes(ek) egy hamis 70 km/órás sebességkorlátozást helyeztek ki az egyébként lakott területnek számító, tehát 50 km/órás övezetbe.

A lakot területen lévő traffipax nem tudott a hamis 70 km/órás tábláról.
Mintegy 400 autós hitt a házilag összetákolt 70 km/órás táblának, ennyi traffipax bírságot kellett érvényteleníteni
Fotó: Polizeirevier Börde

A hétvége miatt csak hétfőn néztek rá a traffipaxra

Mivel nem tudták megállapítani, hogy pontosan mikor került ki a házilag készített, egyszerű vascsőre helyezett tábla, az illetékes hatóság úgy döntött, hogy a péntek este és hétfő reggel közötti összes gyorshajtási bírságot érvénytelenítik. Ez mintegy 400 esetet jelent, ennyi autóvezető hitt a hamis táblának. Az illetékes rendőrkapitányság Bördében megkezdte a nyomozást a közlekedés rendjének megzavarása miatt, illetve hatósági eljárás színlelése miatt. Haldensleben városa még fontolgatja, hogy az elmaradt gyorshajtási bírságból származó bevételek miatt szintén feljelentést tegyen.
 

 

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