Új modell forgathatja fel a magyar piacot

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A Geely a Monjaro nevű nagyméretű plug-in hibrid SUV-val száll versenybe a Peugeot 5008, a Skoda Kodiaq, a Volkswagen Tayron és a BYD Seal U ellen. A márka hazai piacán Xingyue L, Oroszországban pedig Volga K50 (!) néven már kapható autó egy 4,8 m hosszú, szigorúan ötüléses crossover, amely az egy mérettel kisebb Starray-hez hasonlóan az EM-i nevű konnektoros hibrid hajtáslánc-technológiával rendelkezik.

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Novemberben kerül forgalomba Magyarországon, várhatóan 15 millió forint alatti induló áron. Az EM-i rendszer újdonságnak számít a Monjaro esetében – mivel a 2021 óta létező modell más piacokon egyelőre nem érhető el PHEV-hajtással. Ugyan a külső formaterven látszik a kor, de a hatalmas hűtőmaszk így is tekintélyt parancsoló megjelenést biztosít a legnagyobb Geely számára.

Fotó: Forrás: Gulyás Péter - Origo

A Monjaro EM-i egy 1,5 literes, 140 lóerős benzines turbómotor, egy háromfokozatú automata váltó és egy villanymotor kombinációjával éri el a 273 lóerős rendszerteljesítményt. Az összkerekes változat (i-AWD) rendszerteljesítménye azonban már 335 lóerő, köszönhetően annak, hogy hátul van egy második hajtó villanymotorja. Ebben az LFP akkumulátor is nagyobb kapacitású (29,4 kWh), amivel a tisztán elektromos hatótáv eléri a 116 km-t, a kisebbé pedig a 18,4 kWh-s LFP teleppel 82 km (WLTP).

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Ha a benzintartályt is kiüríti a kínai autó, akkor mindkét hajtáslánccal több mint 900 km-t tud megtenni. Az Ultra változat akár 78 kW-os gyorstöltést is támogat, amellyel a 30%-ról 80%-ra történő feltöltés körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Az erősebb Monjaro EM-i 5,8 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, közel két másodperccel hamarabb mint a gyengébb fronthajtású változat. Végsebességben viszont az utóbbi a jobb, akár 200 km/h-val is képes haladni, míg az összkerekes 190 km/h-val.

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A Geely szerint a Monjaro a vezethetőség és a minőség tekintetében globális etalonnak számít majd a kínai D-kategóriás hibrid SUV-ok között, Yann Erlacher, a WTCR kétszeres túraautó világkupa győztes mindenesetre elismerően nyilatkozott róla a Párizsi Autószalonon.