Újabb gigadugókkal folytatódik az M0-s autóút kálváriája

Október 13-án kedden megkezdődtek az M0-s autóúton a Deák Ferenc híd régebbi, 1990-ben átadott északi felének garanciális javítási munkálatai, aminek során a kivitelező a dilatációs szerkezeteket, illetve a vízelvezetést állítja helyre. Emiatt lezárták a két külső sávot, és persze nem is maradtak el a gigantikus dugók, ugyanis már az első nap reggelén 15 kilométeres torlódásról szóltak a jelentések.

Fotó: Magyar Közút Zrt.

Úgy fest, az egyhetesre beharangozott munkálatokkal csak az igazság egyik szeletét bontotta ki a Magyar Közút, mert, mint kiderült, október 20-án befejezés helyett újabb forgalmirend-változás történik: ezúttal a két belső sáv lezárása következik. Folytatódnak tehát a dugók (várhatóan október 28-ig), és az útfenntartó hangsúlyozza, hogy olyankor is zajlik a munka, amikor épp nem láthatók dolgozók a lezárt területen, hiszen az építőanyagok megkötéséhez idő kell.