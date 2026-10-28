Hogyan alakulnak az üzemanyagárak a jövőben?

A védett üzemanyagár kivezetésével, a nyáron értük el azt az árszintet, ahol a benzin- és gázolaj azóta is mozog. Volt, hogy nálunk sokkal – literenként bő 30 Ft-tal – volt olcsóbb az üzemanyag, mint a környező országokban, de azóta kiegyenlítődött a helyzet. A nyersolaj- és ezen keresztül az üzemanyagárakat továbbra is olyan geopolitikai folyamatok határozzák meg, amelyekbe Magyarországnak vagy az EU-nak sok beleszólása nincs.

Amíg zajlanak a háborúk, nem várható nagy változás az üzemanyagárban

Fotó: MOL

Az a biztos, hogy semmi nem biztos az üzemanyagárakkal kapcsolatban

A Donald Trump által indított iráni háborúnak nem látni a végét, ezzel párhuzamosan a régióban sem várható egyhamar fegyverszünet, így az ellátási láncok továbbra is veszélyben vannak. Sorra mondják le a régióba szervezett sporteseményeket a bizonytalan biztonsági helyzet miatt, a tengeri szállítási útvonalak is rizikósok maradnak. Trump még az ukrán háború miatt szankciókkal sújtott Oroszországgal is megpróbált üzletelni, hogy a választások előtt lejjebb vigye az USA-ban fontos kampánykérdésnek számító üzemanyagárakat, de nem járt sikerrel. A korábbi ukrán támadások miatt lecsökkent a finomítói kapacitás, így Oroszország is behozatalra szorul gázolajból, nem jut neki exportra. A nagy kérdés, hogy ha az USA-ban Trump mozgástere csökken a félidei választások után, hogyan alakulnak majd azok a nemzetközi konfliktusok, amelyek aktuálisan magasan tartják az üzemanyagárakat?

Erre a kérdésre senki nem tud választ adni, ennek megfelelően csak abban lehetünk biztosak, hogy belátható időn belül nem várható, hogy bármelyik konfliktus is befejeződik. A piac beárazta a helyzetet, és amíg valami nagy változás nem történik valamelyik fronton, nem várható nagy változás az üzemanyagárak terén.