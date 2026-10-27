Ezekre kell figyelni, hogy elkerüljük a vadbaleseteket

Noha a modern autók tele vannak mindenféle vezetéstámogató rendszerrel, amelyek állandó pittyegésükkel idegesítik a legtöbb sofőrt, azok nincsenek felkészítve a vadak észlelésére. Ősszel különösen sok a vadbaleset, leginkább a kora hajnali és az esti órákban kell számítani a közúton az állatok megjelenésére. Egyre több a vadállat a magyarországi erdőkben, azaz egyre nagyobb eséllyel keresztezik a közutakat vonulásuk során. A jogszabályok a vadásztársaságokat védik azzal, hogy ha kihelyeznek figyelmeztető táblát, akkor már az autóvezető felelőssége a bekövetkezett vadbaleset – a vadak megszokott ösvényeken közlekednek az erdőkben, nem véletlenszerűen helyezik ki az ilyen táblákat. Kártérítésre csak a saját casco biztosítása alapján számíthat az autós. Már egy apróvad elütése is jelentős anyagi kárt tud okozni a lökhárítóba épített érzékelők miatt, nagyvad elütésekor könnyen összejön a totálkár, azaz gazdaságosan nem javítható az autó.

Jelentős anyagi kárt okoz a vadbaleset, különösen az érzékelőkkel teli modern autókban

Fotó: UweRattay / ADAC

Fékezéssel és dudálással kell megpróbálni elkerülni a vadbalesetet

A legjobb, ha vadveszély tábla esetén az ember csökkenti a sebességét, az ADAC vizsgálata alapján 80 km/órával haladva mintegy 55 méter a fékút (észlelés, reagálás és megállás), míg 60 km/óránál ez már csak 35 méter. A vad nem tudja megbecsülni az autó sebességét, így akár az utolsó pillanatban is kiugrik elé. A fényszóróval villogtatás rossz reakció, mert az elvakított vad megáll és nem mozdul. A fékezésen kívül dudálni érdemes, a hangjelzés elriasztja a vadat. A kikerülési manőver egyrészt veszélyes, másfelől előre nem tudja az ember, merre próbál menekülni a megzavart vad.

A vadbaleset bekövetkezte után biztonságosan álljunk meg az autóval és hívjuk a rendőrséget. Ők értesítik majd az illetékes vadásztársaságot, és adnak igazolást a balesetről, amivel aztán a casco ügyintézés elindítható. Ne közelítsük meg a sérült vadat, mert az védekezés közben sérülést okozhat, az elpusztult állat a vadásztársaság tulajdona, nem szabad elvinni. Az esetleg elgázolt állathoz ne nyúljuk szabad kézzel, mert lehetnek rajta kórokozók, de lehetőség szerint próbáljuk meg eltávolítani a közútról, hogy ne okozzon további balesetet.