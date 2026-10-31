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„Nehéz és érzékeny téma lesz sok családban” – Magyar Péter nagy bejelentést tett

tv2 híradó

Változás a traffipaxoknál, ezt kell tudni az új funkciókról!

1 órája
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Saját sebességét csekkolhatja a sofőr, érdemes lesz odafigyelni!
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tv2 híradósebességlimittraffipaxgyorshajtási bírságautós hírsofőr

Egy kiegészítő LED-panel tájékoztatja a sofőröket a traffipax-készülékek új funkciójaként - számolt be róla a TV2 Híradója. Az egyéb helyszínek mellett az M1-es autópálya építési szakaszán is látható jelek egyértelművé teszik: gyorsabban halad-e a jármű a megengedett sebességmaximumnál?

@tv2hirado

Még több mosolygós traffipax került ki az ország útjaira! A tévhitekkel ellentétben nemcsak figyelmeztetnek, hanem pontosan is mérnek. A gyorshajtók pedig komoly bírságokra számíthatnak!

♬ eredeti hang – TV2 Híradó - TV2 Híradó

A jeleket mindenki ismeri!

A LED-panel mindenki számára egyértelmű piktogramokkal kommunikál, szabályos tempónál mosolygós zöld, sebességtúllépésnél szomorú piros ábrázattal néz ránk a készülék. Érdemes tehát figyelni erre, és ha netán gyorsabban közelítettünk, még időben reagálhatunk, hogy a jelzés barátságosra váltson és a pillanatot ne szenvedje meg a pénztárcánk!

 

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