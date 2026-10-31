Változás a traffipaxoknál, ezt kell tudni az új funkciókról!

Egy kiegészítő LED-panel tájékoztatja a sofőröket a traffipax-készülékek új funkciójaként - számolt be róla a TV2 Híradója. Az egyéb helyszínek mellett az M1-es autópálya építési szakaszán is látható jelek egyértelművé teszik: gyorsabban halad-e a jármű a megengedett sebességmaximumnál?

@tv2hirado Még több mosolygós traffipax került ki az ország útjaira! A tévhitekkel ellentétben nemcsak figyelmeztetnek, hanem pontosan is mérnek. A gyorshajtók pedig komoly bírságokra számíthatnak! ♬ eredeti hang – TV2 Híradó - TV2 Híradó

A jeleket mindenki ismeri!

A LED-panel mindenki számára egyértelmű piktogramokkal kommunikál, szabályos tempónál mosolygós zöld, sebességtúllépésnél szomorú piros ábrázattal néz ránk a készülék. Érdemes tehát figyelni erre, és ha netán gyorsabban közelítettünk, még időben reagálhatunk, hogy a jelzés barátságosra váltson és a pillanatot ne szenvedje meg a pénztárcánk!