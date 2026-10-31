Vennél ilyet? Lánctalpas terepjáróval jön a Toyota!

Fotó: Toyota

Idén a Toyota olyan járműveket fog bemutatni Amerika legnagyobb tuningkiállításán, amelyeket még a legzordabb terep vagy a több méter mély hótakaró sem állíthat meg. A Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser és Sequoia modellekből álló öttagú modellcsalád azt mutatja be, hogyan készíthetők fel a Toyota alvázas terepjárói a komoly igénybevétellel járó téli felfedező túrákra.

Minden egyes tanulmányautót egyedi Snowhunter terepmintázattal és logókkal, fényes fekete díszítésekkel és Toyota-emblémákkal, Rigid márkájú kiegészítő lámpákkal, valamint a Toyota Genuine Parts és a Toyota Racing Development kínálatából származó, hasmagasságot növelő alkatrészekkel (például piros emelőrugók) látták el. De a legnagyobb különbség a szériaváltozatokhoz képest, hogy a kerekek helyére háromszög alakú Dominator márkájú lánctalpakat szereltek.

Fotó: Toyota

Ezek egész évben és szinte bármilyen terepen használhatók (kis sebességgel akár száraz aszfalton is), de a legjobb teljesítményt hóban, latyakban, jégen, mocsaras vagy lápos területeken, illetve egyéb olyan környezetben nyújtják, ahol kivételes úszóképességre és tapadásra van szükség. Mivel a jármű talajnyomását kb. 0,14 kg/cm² alá csökkentik, szinte lehetetlen elakadni velük, még a legmélyebb hóban is. Emellett kb. 15–23 cm-rel növelik a Toyoták hasmagasságát, ami tovább javítja a terepjáró-képességüket.

Fotó: Toyota

Egy-egy lánctalpegység súlya kb. 80 kg, így akár egyetlen személy is felszerelheti őket kevesebb mint egy óra alatt anélkül, hogy a járművön bármilyen egyéb módosítást kellene végeznie hozzá. Ugyanilyen könnyedén el is távolíthatók, visszaállítva ezzel a jármű eredeti állapotát. Minimális extra erőkifejtést igényel a motortól a lánctalpak mozgatása a gumis kerekekhez képest, mivel kicsi a gördülési ellenállásuk és a súrlódásuk, vagyis a motorerő szinte teljes egészében közvetlenül a talajra jut. Gyakorlatilag karbantartásmentesek a Dominator lánctalpak, mivel a keretszerkezetük T-1 minőségű, kivételesen ellenálló acélból készül, a speciális meghajtó görgők pedig öntisztító kialakításúak, ami megakadályozza a jég és a sár felhalmozódását a szerkezetben.