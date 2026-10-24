Videón, ahogy egy családi ház tetejére esik egy ejtőernyős!

Ezúttal nem a földi közlekedésben volt elakadás, mutatjuk a rosszul sikerült landolást.
Ezúttal nem autós, motoros vagy rollerező a főszereplő, a testkamera egy ejtőernyős landolását követi. Nyilván volt egy terv a biztonságos landolásra, de ez aligha találkozott a valósággal.
Ember a cserepeken!
Látszólag nem történt komoly baj, mind az extrém sportoló, mind pedig a háztető épségben maradt, de a biztosító illetékesei azért munkához láthatnak a részletek kapcsán. Különös balesetek márpedig vannak, a szerencsés kimenetelnek mindannyian örülünk.
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