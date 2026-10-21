Alaposan elméretezték ezt a Volkswagent!

A Golf szabadidő-autó alternatívájaként debütált a Volkswagen T-Roc, amely a 2025 végén bekövetkezett generációváltása során is megtartotta ezt a szerepét. Mármint Európában, Kínában egy év késéssel debütált a típus, és a generációváltásra is csak most kerül majd sor. A védjegy-adatbázisban megjelentek a Volkswagen T-Roc L fényképei és legfontosabb számadatai. Nem csak a megjelenés távolodik el az európai modelltől, de méretben a Tiguan fölé ugrik a modell.

Osztott fényszórókkal érkezik Kínába a Volkswagen T-Roc L

Fotó: Volkswagen

Olcsó-autó lesz a Volkswagen T-Roc L, csak benzinmotorral adják

Amíg az európai második generációs T-Roc klasszikus fényszórókat kap látványos alsó légbeömlővel, addig a kínai T-Roc L-nél kettéosztott fényszórókat használnak; R Line megjelenésnél teljesen befeketítik az alsó légbeömlőt. Érdekes módon amíg az orr megjelenése a Volkswagen többi modelljéhez képest radikálisan új, a hátulnézet meglehetősen konzervatív a vízszintes vonalak által dominált kialakítással.

Fotó: Volkswagen

A tengelytávolságot 50 mm-rel 2730 mm-re nyújtották meg, a karosszériahossz még ennél is nagyobb mértékben bővült. A globális modellhez képest 9 centivel nyújtott első generációs kínai változat 4319 mm-es, az új modell ezzel szemben 4641 mm-re növekedett. Ezzel a VW T-Roc L 9 centivel nagyobb a mifelénk tágas családi SUV-nak számító Tiguannál. Műszakilag nincs változás, továbbra is az MQB műszaki alapot használja a kínai T-Roc L, megtartja az 1,4 literes (150 LE, elsőkerékhajtás) és 1,5 literes (160 LE, összkerékhajtás) turbómotorokat, a váltó minden esetben duplakuplungos automata. Hibrid opció nincs, mert Kínában olcsó modellként árulják a típust, amelynek exportját se tervezik. Pár héten belül kerül sor a Volkswagen T-Roc L hivatalos leleplezésre.