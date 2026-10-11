Villanyautóként is elérhető a legnépszerűbb Volkswagen

2027 elején az ID.4 és ID.5 típusokat váltja a kínálatban a Volkswagen ID.Tiguan, amely előbbi(ek) alapos frissítésével készült. Joggal teheti fel a kérdést az ember, hogy akkor hol van az ID.Golf? Azért ID.3 Neo lett a személyautó frissítésének eredménye, mert az csak európai piacon modell, és arra a pár évre, amíg a világpiac számára fejlesztett ID.Golf nevet viselő kompakt elektromos autó elkészül, egyszerűen nem érte meg teljesen átalakítani a típust. Szóval ami késik, az nem múlik. Addig is népszerű belső égésű motorral szerelt modelljének a nevével próbálja eladni a kompakt szabadidő-autót a Volkswagen, úgy, ahogy a kisautóknál a Polo-ID.Polo már példázza.

Hátsó- vagy összkerékhajtással jön a Volkswagen ID.Tiguan

Fotó: Volkswagen AG

Praktikus családi autót készített a Volkswagen

Világszerte a legnagyobb darabszámban értékesített modellje a Volkswagennek a Tiguan szabadidő-autó, amelynek a kínálatát hamarosan az akkumulátoros-elektromos ID.Tiguan gyarapítja, ami a maga részéről a márka legsikeresebb villanyautóinak örökébe lép; itt nincs helye a hibának. Sokkal karakteresebb lett a megjelenés azzal, hogy nem az alacsony légellenállásnak szenteltek alá mindent, hanem márka-jellegzetességek is felfedezhetőek a karosszérián – persze így is Cw 0,28-ról Cw 0,26-ra javult a légellenállási tényező. Nincs persze klasszikus hűtőrács, de elöl-hátul ott a jól ismert logó, a C-oszlop kialakítása is ismerős, és rendes autónak tűnik a sziluett azáltal, hogy megemelték az orrot.

Fotó: Volkswagen AG

Bent természetesen eluralkodtak a képernyők, de azért jutott fizikai kapcsoló bőven a kormányra és az ajtókárpitra is, no meg a középső kijelző alatt is ott a gombsor. Dupla indukciós töltő elöl, rengeteg USB-csatlakozó utastér-szerte – kívánhat ennél többet egy családi autó gazdája? Maradt az ID.4-esben megismert tágas utastér, hiszen változatlan 2765 mm-es tengelytávolság mellett a karosszéria csak pár centit változott, a csomagtér ugyan 9 literrel kisebb lett a maga 534 literével, de újdonságként van 32 literes első tároló. Utóbbi és a raktérpadló alatti fiók kényelmesen be tudja fogadni a KRESZ-tartozékokat és töltőkábeleket. Nem csak új vezetéstámogató rendszerekkel igyekeznek a sofőr kedvében járni, de már elérhető egypedálos vezetés is, nem is beszélve a masszázsfunkcióról, vagy a Harman Kardon hifiről.