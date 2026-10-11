Villanyautóként is elérhető a legnépszerűbb Volkswagen

2027 elején az ID.4 és ID.5 típusokat váltja a kínálatban a Volkswagen ID.Tiguan, amely előbbi(ek) alapos frissítésével készült. Joggal teheti fel a kérdést az ember, hogy akkor hol van az ID.Golf? Azért ID.3 Neo lett a személyautó frissítésének eredménye, mert az csak európai piacon modell, és arra a pár évre, amíg a világpiac számára fejlesztett ID.Golf nevet viselő kompakt elektromos autó elkészül, egyszerűen nem érte meg teljesen átalakítani a típust. Szóval ami késik, az nem múlik. Addig is népszerű belső égésű motorral szerelt modelljének a nevével próbálja eladni a kompakt szabadidő-autót a Volkswagen, úgy, ahogy a kisautóknál a Polo-ID.Polo már példázza.
Praktikus családi autót készített a Volkswagen
Világszerte a legnagyobb darabszámban értékesített modellje a Volkswagennek a Tiguan szabadidő-autó, amelynek a kínálatát hamarosan az akkumulátoros-elektromos ID.Tiguan gyarapítja, ami a maga részéről a márka legsikeresebb villanyautóinak örökébe lép; itt nincs helye a hibának. Sokkal karakteresebb lett a megjelenés azzal, hogy nem az alacsony légellenállásnak szenteltek alá mindent, hanem márka-jellegzetességek is felfedezhetőek a karosszérián – persze így is Cw 0,28-ról Cw 0,26-ra javult a légellenállási tényező. Nincs persze klasszikus hűtőrács, de elöl-hátul ott a jól ismert logó, a C-oszlop kialakítása is ismerős, és rendes autónak tűnik a sziluett azáltal, hogy megemelték az orrot.
Bent természetesen eluralkodtak a képernyők, de azért jutott fizikai kapcsoló bőven a kormányra és az ajtókárpitra is, no meg a középső kijelző alatt is ott a gombsor. Dupla indukciós töltő elöl, rengeteg USB-csatlakozó utastér-szerte – kívánhat ennél többet egy családi autó gazdája? Maradt az ID.4-esben megismert tágas utastér, hiszen változatlan 2765 mm-es tengelytávolság mellett a karosszéria csak pár centit változott, a csomagtér ugyan 9 literrel kisebb lett a maga 534 literével, de újdonságként van 32 literes első tároló. Utóbbi és a raktérpadló alatti fiók kényelmesen be tudja fogadni a KRESZ-tartozékokat és töltőkábeleket. Nem csak új vezetéstámogató rendszerekkel igyekeznek a sofőr kedvében járni, de már elérhető egypedálos vezetés is, nem is beszélve a masszázsfunkcióról, vagy a Harman Kardon hifiről.
Nem muszáj a modern grafikát használni, Retro-módban az ember hat belső égésű motorral szerelt, részben klasszikus Volkswagen (Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg és Beetle) műszeregységét jelenítheti meg az új hajtáshoz igazított órákkal (benzinszint helyett akkumulátor-töltöttség jelenik meg, stb.). Három hajtással indul a Volkswagen ID.Tiguan forgalmazása, az alapkivitel 190 lóerős és 58 kWh kapacitású akkumulátort kap, a következő szinten már 286 lóerővel gazdálkodhat a sofőr és 77 kWh kapacitású az akkumulátor, a csúcsmodellbe kerül a két hajtómotoros, 299 lóerős összkerékhajtás, ami szintén a 77 kWh-s akkumulátort használja. A szabványos hatótávolság eléri a 600 km-t, a kisebb akkuval szerelt kivitel 1,8 tonnát, a nagyobb 2,0 tonnát vontathat. Németországban 42 695 euró az alapár, ami kicsit drágább, mint az ID.4-es 40 580 eurós belépője.