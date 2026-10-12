XXII. Oldtimer Show a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Forrás: Oldtimer Show

A fő látványosság az Orient és West mozdonycsarnokokban lesz, tematikus és szóló standokon elhelyezve: KGST korszak autói és motorjai, Nyugat-Európai autók és motorbiciklik, USA, olasz és angol sportautók, luxusautók … újdonság a hotrod kategória.

Az Oldtimer Show-ra jellemző legfőbb látványosság a világháború előtti járművek, most is nagy számban lesznek kiállítva. A kiállítás korelnöke egy 130 éves automobil lesz, amit ráadásul naponta többször be is fogunk indítani. Magyarországon ismerelten oldtimer autók és motorok érkeznek Budapestre külföldről! A kiállítás sztárja a Bugatti Atlantic sportautó, melynek karosszériája teljesen szegecseléssel készült, akár a repülőgépek. Ugyancsak külföldről érkezik a másik méregdrága klasszikus sportautó: Ferrari 250GT.

Forrás: Oldtimer Show

Az Oldtimer Show jellegzetessége a bemutatott járműpaletta sokszínűsége. Lesznek kiállítva különleges járművek is: törpe autók, traktorok, fahajók, teherautók, buszok, stb… Minden jármű elé részletes műszaki adatlapot helyezük ki, sztorikkal fűszerezve.

Újdonságok! Magyarországon először korabeli ÁFOR benzinkút dioráma lesz felépítve a mozdonycsarnok előtt. A régi benzinkutat korabeli ruhába öltözött benzinkutasok fogják bemutatni. Ugyanitt lesz a másik újdonság: csillagmotor indítás. Naponta kétszer fogjuk beindítani a 30.000 köbcentis óriásmotort. Ismét lesz fahajó kiállítás, köztük sebesség világrekorder katamaránnal. Rendkívül értékes, lakkozott fa ékszerdobozok!

A Közlekedési Múzeum is készül a rendezvényre egy komoly bemutató standdal.

Forrás: Oldtimer Show

Itt lesz az Oldtimer Show-n Harry Potter Ford Anglia repülő autója is!

Újdonság lesz még a zsámbéki rakétabázis „Retro Tárgyak a Szocializmusból” című kiállítása. Vasútikocsi színpadon a hazai oldtimerezés különleges szereplői mutatkoznak be, pl. hazánk legfiatalabb autó restaurátora aki még csak 17 éves. Mátra motorbiciklik könyv bemutatója, a Retro Mobil magazin vendégei és más prominens személyek lesznek láthatók a színpadon.

Forrás: Oldtimer Show

A nosztalgia érzést erősíti majd a 115 éves mozdonycsarnok látványa és az olajszagú padlózata. Sétálgatás közben régi korok zenéje adja majd a hangulatot. A fakerekű autók mellett korabeli ruhákba öltözött hölgyeket lehet fotózni.