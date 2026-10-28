Magyar Márton ezzel 70 milliós luxusterepjáróval furikázott – tárgyalóvá is alakítható

Mint azt megírtuk, nagy értékű kínai luxusterepjáróval közlekedett a miniszterelnök testvére. Magyar Márton elismerte, hogy valóban használta a közel 70 millió forintos Zeekr 9X-et, állítása szerint azonban mindössze néhány napra kapta kölcsön, és továbbra is egy hétéves Suzukival jár. A kocsi utastere tárgyalóvá alakítható, mivel a modell rendelkezik 180 fokban megfordítható (swivel) ülésekkel a második sorban. A technikai részletek kapcsán tavasszal még arról volt szó, hogy az ősz elején jelenik meg Magyarországon a kínai Geely konszern luxusautó-márkája, a Zeekr, de egyelőre még várni kell rá; az AutoWallis Ausztriában és Lengyelországban vezeti be a márkát. Addig is szürkeimport keretében lehet hozzáférni az elektromos és plug-in hibrid modellekhez, illetve autóipari beszállítók is használják a márka autóit az önvezető rendszerek tesztelésére. Augusztusban érkezett meg Európába a csúcsmodellként Zeekr 9X szabadidő-autó, amelyet a gyár a Rolls-Royce Cullinan ellenfeleként pozícionál – a brit luxusmodellnél jóval olcsóbb, nagyjából a hasonló méretű német konkurensek szintjén mozog az ár.
A csúcsmodellel kezdik a Zeekr 9X európai forgalmazását
Európában egyelőre korlátozott a választék, csak az Ultra AWD csúcs felszereltséget hozzák, három karosszériaszín és két belső hangulat közül lehet választani – Kínában hat szín és öt belső hangulat áll a vásárlók rendelkezésére. Németországban az indulóár 119 500 euró, azaz 43,3 millió Ft, ezért hat ülőhellyel rendelkező három soros belső teret adnak. A második üléssorban lévő két fotel támlája 145°-os tartományban állítható, és lábtartójuk is van, ezeket a klímafunkcióval együtt egy érintőképernyőről lehet vezérelni. A fotelek különlegessége, hogy azok álló helyzetben gombnyomásra hátrafordíthatóak, így tárgyalóként is lehet használni az utasteret. A tetőből egy 17 colos képernyőt lehet lehajtani, amelyet egy 88 centis sínen lehet mozgatni, így a második vagy a harmadik sorból is jól lehet látni a képet. A két első ülés közötti konzolban van egy temperálódoboz, amelyben -6°C és +50°C közötti hőmérsékletet lehet beállítani, azaz nem csak hűtésre, de például forró italok tárolására is használható.
Csupa monitor a műszerfal, a műszeregység 13 colos kijelző, emellett két darab 16 colos érintőképernyőt helyeztek el, a fedélzeti rendszer gyors működéséről két darab Snapdragon 8295-ös chip gondoskodik. Alapáron adják a 32 hangszórós Naim hifit, a fejtámlákban is vannak hangszórók, például a navigáció utasításait így csak a vezető és az első utas hallja, a többieket nem zavarja ezzel a Zeekr 9X. Az ülések vázát vibromotor rezegteti, ezzel kiegészítve a mélynyomó hatását, természetesen aktív zajcsökkentés is van a fedélzeten a kényelmes utazás érdekében. Az nVidia-Drive-Thor vezetéstámogató rendszer van a fedélzeten, ami 11 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos érzékelő segítségével dolgozik. Olyan funkciókra képes a rendszer, hogy például oldalütközés veszélye esetén megemeli az adott oldalon a karosszériát – a légrugózás 110 mm-es tartományban teszi lehetővé a hasmagasság változtatását.
Csak egyféle hajtással jön Európába az 5,24 méteres szabadidő-autó, a plug-in hibrid hajtás különlegessége, hogy 900 voltos nagyfeszültségű technológiát használ. Ennek köszönhetően akár 330 kW teljesítménnyel van lehetőség az akkumulátor töltésére, megfelelő töltőoszlopon a 10-80%-os töltés 9,5 perc alatt megvan. Az 55,1 kWh kapacitású teleppel 179 km-es elektromos hatótávolság érhető el, áramfejlesztőként van a fedélzeten egy 2,0 literes turbómotor, amivel egy feltöltéssel (benzin+áram) 737 km-es hatótávolságot lehet realizálni. A hajtásról két darab villanymotor gondoskodik, a rendszerteljesítmény 897 LE/935 Nm, ami a 2,9 tonnás tömegű óriást 4,1 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órás sebességre, és 240 km/órás csúcssebességet tesz lehetővé.