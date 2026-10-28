Magyar Márton ezzel 70 milliós luxusterepjáróval furikázott – tárgyalóvá is alakítható

Mint azt megírtuk, nagy értékű kínai luxusterepjáróval közlekedett a miniszterelnök testvére. Magyar Márton elismerte, hogy valóban használta a közel 70 millió forintos Zeekr 9X-et, állítása szerint azonban mindössze néhány napra kapta kölcsön, és továbbra is egy hétéves Suzukival jár. A kocsi utastere tárgyalóvá alakítható, mivel a modell rendelkezik 180 fokban megfordítható (swivel) ülésekkel a második sorban. A technikai részletek kapcsán tavasszal még arról volt szó, hogy az ősz elején jelenik meg Magyarországon a kínai Geely konszern luxusautó-márkája, a Zeekr, de egyelőre még várni kell rá; az AutoWallis Ausztriában és Lengyelországban vezeti be a márkát. Addig is szürkeimport keretében lehet hozzáférni az elektromos és plug-in hibrid modellekhez, illetve autóipari beszállítók is használják a márka autóit az önvezető rendszerek tesztelésére. Augusztusban érkezett meg Európába a csúcsmodellként Zeekr 9X szabadidő-autó, amelyet a gyár a Rolls-Royce Cullinan ellenfeleként pozícionál – a brit luxusmodellnél jóval olcsóbb, nagyjából a hasonló méretű német konkurensek szintjén mozog az ár.

Alapáron adja a luxust a Zeekr 9X, ami Németországban 43,3 millió Ft-nak megfelelő indulóárat jelent

Fotó: Zeekr

A csúcsmodellel kezdik a Zeekr 9X európai forgalmazását

Európában egyelőre korlátozott a választék, csak az Ultra AWD csúcs felszereltséget hozzák, három karosszériaszín és két belső hangulat közül lehet választani – Kínában hat szín és öt belső hangulat áll a vásárlók rendelkezésére. Németországban az indulóár 119 500 euró, azaz 43,3 millió Ft, ezért hat ülőhellyel rendelkező három soros belső teret adnak. A második üléssorban lévő két fotel támlája 145°-os tartományban állítható, és lábtartójuk is van, ezeket a klímafunkcióval együtt egy érintőképernyőről lehet vezérelni. A fotelek különlegessége, hogy azok álló helyzetben gombnyomásra hátrafordíthatóak, így tárgyalóként is lehet használni az utasteret. A tetőből egy 17 colos képernyőt lehet lehajtani, amelyet egy 88 centis sínen lehet mozgatni, így a második vagy a harmadik sorból is jól lehet látni a képet. A két első ülés közötti konzolban van egy temperálódoboz, amelyben -6°C és +50°C közötti hőmérsékletet lehet beállítani, azaz nem csak hűtésre, de például forró italok tárolására is használható.