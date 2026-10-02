Ha ilyen rendszám van az autóján, kevesebb mint két hónapja van lecserélni

2024 szeptemberétől megváltoztak a zöld rendszámra vonatkozó szabályok Magyarországon: azóta már csak a tisztán elektromos és nulla emissziós autók számítanak környezetkímélő járműnek. A korábban zöld rendszámot kapott plug-in hibridek átmeneti mentességet kaptak, ez azonban 2026. november 30-án lejár, ezért az érintett autók rendszámát fehérre kell cserélni.

Több mint 32 ezer plug-in hibrid zöld rendszámát kell lecserélni november 30-ig. Mutatjuk a költségeket, az ügyintézést és a késés következményeit (illusztráció) Forrás: Pexels

Kiknek kötelező lecserélniük a zöld rendszámot?

Mennyibe kerül a rendszámcsere?

Mi történik, ha valaki december 1-jén még zöld rendszámmal közlekedik?

Kiknek kötelező lecserélniük a zöld rendszámot?

Jelenleg 32 325 olyan plug-in hibrid közlekedik vagy van ideiglenesen kivonva a forgalomból Magyarországon, amelyen még zöld rendszám található. A változás az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt járműveket érinti, amelyek 2026. november 30-ig használhatják a világoszöld rendszámtáblát.

A tisztán elektromos, 5E kategóriájú és a nulla emissziós, 5Z besorolású autók továbbra is jogosultak maradnak a zöld rendszámra.

Az érintettek két lehetőség közül választhatnak.

Az átrendszámozásnál az autó teljesen új betű- és számkombinációjú, fehér rendszámot kap.

Ennek teljes költsége 17 475 forint: a rendszámtáblákért 11 475, az új forgalmi engedélyért pedig 6000 forintot kell fizetni. A másik megoldás a karakterazonos rendszámcsere. Ilyenkor megmarad a régi betű- és számkombináció, csak a tábla alapszíne változik fehérre. Ez 16 605 forintba kerül, és új forgalmi engedélyre sincs szükség.

Utóbbi azonban két személyes ügyintézést jelent: először be kell nyújtani a kérelmet, majd később át kell venni az elkészült rendszámot.

Az új rendszám az autópálya-matricát és a parkolást is érintheti

Aki teljesen új rendszámot kér, annak nem ér véget az ügyintézés a kormányablaknál. A változást jelezni kell minden olyan szolgáltatónak, ahol az autó rendszáma szerepelhet, például:

a biztosítónál;

az autópálya-matrica miatt az útdíjfizetési szolgáltatónál;

a parkolási vagy behajtási engedélyt kezelő szervezetnél;

lízingelt autó esetén a pénzintézetnél.

Az érvényes autópálya-matrica nem vész el, de új karakterű rendszám esetén át kell vezetni az új rendszámra. Ugyanez igaz a rendszámhoz kötött parkolási és behajtási jogosultságokra is. Karakterazonos csere esetén ezekkel nincs külön teendő, hiszen a betű- és számkombináció változatlan marad.