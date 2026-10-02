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Ha ilyen rendszám van az autóján, kevesebb mint két hónapja van lecserélni

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Több mint 30 ezer autós kerülhet komoly bajba, ha nem intézkedik időben. A zöld rendszám cseréjére november 30-ig van lehetőségük az érintett plug-in hibridek üzembentartóinak. Cikkünkből megtudhat minden fontos információt a zöld rendszám cseréjéről, annak költségeiről és az ügyintézés menetéről.
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járműrendszámzöld rendszámautó

2024 szeptemberétől megváltoztak a zöld rendszámra vonatkozó szabályok Magyarországon: azóta már csak a tisztán elektromos és nulla emissziós autók számítanak környezetkímélő járműnek. A korábban zöld rendszámot kapott plug-in hibridek átmeneti mentességet kaptak, ez azonban 2026. november 30-án lejár, ezért az érintett autók rendszámát fehérre kell cserélni.

Több mint 32 ezer plug-in hibrid zöld rendszámát kell lecserélni november 30-ig. Mutatjuk a költségeket, az ügyintézést és a késés következményeit.
Több mint 32 ezer plug-in hibrid zöld rendszámát kell lecserélni november 30-ig. Mutatjuk a költségeket, az ügyintézést és a késés következményeit (illusztráció) Forrás: Pexels
  • Kiknek kötelező lecserélniük a zöld rendszámot?
  • Mennyibe kerül a rendszámcsere?
  • Mi történik, ha valaki december 1-jén még zöld rendszámmal közlekedik?

Kiknek kötelező lecserélniük a zöld rendszámot?

Jelenleg 32 325 olyan plug-in hibrid közlekedik vagy van ideiglenesen kivonva a forgalomból Magyarországon, amelyen még zöld rendszám található. A változás az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt járműveket érinti, amelyek 2026. november 30-ig használhatják a világoszöld rendszámtáblát.

A tisztán elektromos, 5E kategóriájú és a nulla emissziós, 5Z besorolású autók továbbra is jogosultak maradnak a zöld rendszámra.

Az érintettek két lehetőség közül választhatnak. 

 Az átrendszámozásnál az autó teljesen új betű- és számkombinációjú, fehér rendszámot kap.

 Ennek teljes költsége 17 475 forint: a rendszámtáblákért 11 475, az új forgalmi engedélyért pedig 6000 forintot kell fizetni. A másik megoldás a karakterazonos rendszámcsere. Ilyenkor megmarad a régi betű- és számkombináció, csak a tábla alapszíne változik fehérre. Ez 16 605 forintba kerül, és új forgalmi engedélyre sincs szükség.

Utóbbi azonban két személyes ügyintézést jelent: először be kell nyújtani a kérelmet, majd később át kell venni az elkészült rendszámot.

Az új rendszám az autópálya-matricát és a parkolást is érintheti

Aki teljesen új rendszámot kér, annak nem ér véget az ügyintézés a kormányablaknál. A változást jelezni kell minden olyan szolgáltatónak, ahol az autó rendszáma szerepelhet, például:

  • a biztosítónál;
  • az autópálya-matrica miatt az útdíjfizetési szolgáltatónál;
  • a parkolási vagy behajtási engedélyt kezelő szervezetnél;
  • lízingelt autó esetén a pénzintézetnél.

Az érvényes autópálya-matrica nem vész el, de új karakterű rendszám esetén át kell vezetni az új rendszámra. Ugyanez igaz a rendszámhoz kötött parkolási és behajtási jogosultságokra is.  Karakterazonos csere esetén ezekkel nincs külön teendő, hiszen a betű- és számkombináció változatlan marad.

Komoly következménye lehet, ha valaki kicsúszik a határidőből

December 1-jétől az érintett 5N és 5P kategóriájú autók már nem közlekedhetnek zöld rendszámmal. Ha a rendőr vagy más ellenőrző hatósági személy ilyen autót állít meg, a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen bevonhatják, majd kezdeményezik a jármű forgalomból történő kivonását. 

Az autó addig nem kerülhet vissza a forgalomba, amíg meg nem történik a rendszámcsere.

Fontos az is, hogy a tulajdonosok és üzembentartók nem kapnak külön értesítést a kötelezettségről. A zöld rendszám cseréje már most kezdeményezhető az ország bármely kormányablakában, akár előzetes időpontfoglalással, akár helyszíni sorszámhúzással. A kormány ezért azt javasolja, hogy különösen a karakterazonos rendszámot választók ne várjanak november utolsó napjáig.

További információk a magyar kormány hivatalos oldalán.

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