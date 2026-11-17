Fotó: Aston Martin

Az Aston Martin még 2026 elején mutatta be Dreadnought nevű SUV tanulmányát, egy páncélozott 4x4-es járművet, amelyet kizárólag a virtuális világban, a Call of Duty: Modern Warfare 4 videójátékban lehetett vezetni. Most azonban valósággá vált a harci terepjáró, ugyanis a márka első tereprali-versenyautója is ezen alapul, legalábbis külsőleg némileg hasonlít rá.

Fotó: Aston Martin

A Dreadnought koncepcióautó nagy hatással volt az új versenyautó extravagáns formájára, a szénszálas karosszéria alatt azonban a Prodrive jól bevált T1+ architektúrája rejtőzik, amelyet Nissan-alapú, ikerturbós V6-os motor hajt. Ugyanarra a Prodrive által fejlesztett műszaki alapra épül az Aston Martin új versenyautója, mint a tavalyi győztes, de idén már nem induló Dacia Sandrider.

Fotó: Aston Martin

A hivatalos bejelentés szerint az Aston Marin jövő januárban három Dreadnoughtot indít a 6800 km össztávú sivatagi ralin. Az autókat a márka Forma–1-es pilótája és a 2020-as Dakar-ralin is részt vevő Fernando Alonso, a kilencszeres rali világbajnok Sébastien Loeb, valamint a neves tereprali-versenyző, Lucas Moraes – aki idén a francia kollégájához hasonlóan még a Dacia színeiben versenyzett – vezetik majd.

Fotó: Aston Martin

Nem ma kezdődött az Aston és a Prodrive együttműködése: a két fél 2004-ben lépett partnerségre, amikor a brit mérnökiroda közreműködésével létrejött az Aston Martin Racing versenycsapat, amely a DBR9 és a Vantage GTE modellekkel sikereket ért el Le Mans-ban és a hosszú távú versenyzésben. David Richards cége még manapság is részt vesz az Aston ügyfél-versenyautóinak építésében és fejlesztésében.

Fotó: Aston Martin

A 2027. január 9. és 23. között, Észak-Afrikában zajló Dakar-rali különleges kihívást jelent a 45 éves Alonso számára, aki a verseny vége után nem sokkal már a 24. F1-es szezonjára való felkészülési teszteken vesz majd részt. „Vállalni akartam a kihívást, hogy ugyanabban az évben részt vegyek a Forma–1-ben és a Dakar-ralin is” – nyilatkozta Alonso. „2020-ban a Dakar pályafutásom egyik legnagyobb kihívást jelentő, ugyanakkor legélvezetesebb élménye volt. Hatalmas tisztelettel tekintek erre a versenyre, valamint azokra a szakemberekre, akik mesteri szintre fejlesztették a rajta való részvételt.” A spanyol pilótának 2020 után ismét honfitársa, Marc Coma fog navigálni, ő korábban ötször nyerte meg a Dakar motoros kategóriáját.

