Valószínűleg hölgyeknek szolgált divattanácsokkal ennek a ruhaüzletnek az alkalmazottja, mögötte több tucat termék sorakozik az állványon. Lelkesen magyaráz, ám néhány pillant múlva égtelen robajjal áttöri az üzlet falát egy autó, minden repül szanaszét.

Ideje sem volt fedezékbe vonulni

A száguldó autós alighanem elvesztette uralmát a járműve felett, de az is lehet, hogy egy ütközés következtében váltott irányt és csapódott az épületbe. A lényegen nem változtat, jó hír azonban, hogy a felvételen szereplő hölgy vállsérüléssel megúszta a nem mindennapi kalandot. Mint ez a történet is rávilágít, a közlekedésben bármi és bármikor megtörténhet, a vétlen áldozat szerepét pedig valóban a sors osztja ki.