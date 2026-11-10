Bizarr körülmények közt búcsúzik a Tesla formabontó pick-upja

Fotó: Tesla

Elon Musk korábbi bejelentése alapján jövő nyáron véget ér Austinban az igencsak formabontó megjelenésű, rozsdamentes acél karosszériaelemekkel burkolt, sok műszaki különlegességet hordozó Cybertruck gyártása. Már a 2019-es bemutató egy komoly bakival indult a törhetetlen üvegek betörése miatt, és a 2023 nyarán elindult szériagyártás után is számos tervezési, illetve minőségi hiba keltett hírverést az 5,68 méter hosszú elektromos pickup körül, melynek eladási számai a beharangozott évi 250 ezer darabnak csak a töredékét érték el – tavalyra pedig még a 2024-es 38 900-as példányszám (amerikai értékesítés) is jóformán megfeleződött.

Fotó: Tesla

Telsa-finálé többletgyártással és áremeléssel

Üzleti szempontból tehát indokoltnak tűnik a búcsú mindössze négy évnyi pályafutás után, és Austinban szükség van szabad gyártókapacitásra a Cybercab nevű robottaxi termelésének felfuttatásához. Ám ahhoz, hogy megvalósuljon a korábbi megrendelések teljesítése, Elon Musk cége bevezeti a texasi üzemben a harmadik műszakot, magyarul, éjszaka is készülni fognak a pickupok. Ezzel párhuzamosan átmenetileg kivették a kínálatból Dual Motor AWD alapmodellt, a többi pedig, köztük a brutális 845 lóerőt mozgósító Cyberbeast csúcsverzió jelentősen drágult. Vélhetően így tervez profitálni a Tesla az utolsó példányok iránti fokozott érdeklődéséből.

Fotó: Tesla

Európában sosem forgalmazták a Cybertruckot, mert a kiálló élekkel tagolt karosszéria nem teljesíti a gyalogosvédelmi előírásokat, de a világítás, a fék, a steer-by-wire kormányzás és a töltés is komoly kihívásokat tartogat. Így a Teslának esélye sincs uniós típusbizonyítványra, bizonyos országokban azonban néhány példányt már egyedileg forgalomba helyeztek (igaz, a nagy tömeg miatt C-jogosítvány kell a vezetéséhez). E problémák zömének megoldásán dolgozik már jó ideje a svájci Werk-lab cég, bízva a legális európai import elindításán, ám a Tesla bejelentése keresztülhúzza számításaikat – így a jövőben maradhat számukra a használt példányok átalakítása.