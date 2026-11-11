Biztos, hogy jól használja autója világítását? Mutatjuk a helyes megoldást!

Fotó: ADAC Presse

Ahogy beköszöntött a november, úgy lettek egyre rövidebbek a nappalok, és váltak gyakoribbá az esős, illetve ködös időszakok. Az utakat pedig ellepik az olyan autók, melyek vezetőit nem segíti a tájékozódásban kellően erős fénynyaláb, és ami ennél is veszélyesebb, szinte észlelhetetlenek a többi közlekedő számára. Sok sofőr még csak nem is sejti, hogy a járműve mennyire beleolvad a környezetébe, hiszen a műszerfal nem burkolódzik sötétbe, és talán még a kocsi orrán is pislákol két „gyertyafény”. Most a német autóklub (ADAC) és a hazai hatóságok útmutatásai alapján bemutatjuk, pontosan mikor mely világítás használata ajánlott, illetve kötelező.

Fotó: ADAC Presse

Helyzetjelző

Minden autón kötelező a kis teljesítményű (első és hátsó) helyzetjelző fény, ám önmagában menet közben tilos használni. Arra szolgál, hogy a parkoló autót láthatóvá tegye – a KRESZ szerint kötelező is bekapcsolni, ha lakott területen kívül olyan helyen állunk meg, ahol a járművet nem világítja meg külső fényforrás, például közvilágítás.

Nappali fény (DRL)

Csak 2011 februárjában vált kötelező felszereléssé az új autókon a DRL (utólag is beépíthető), és a motor beindítása után automatikusan fel kell kapcsolnia. Fontos tudni, hogy Magyarországon a használata nappal és jó látási viszonyok között kiváltja a tompított fényszóró amúgy kötelező használatát, ám még ilyenkor sem nyújt mindig tökéletes megoldást: sok (főleg régebbi) típusnál csak elöl világít, a kocsi farrésze sötét marad.

Tompított fény

Lakott területen kívül mindig (kivéve a DRL-es autókat), azon belül pedig csak éjszaka és rossz látási viszonyok között kötelező a használata. Nagyon sok típusban automatikusra is lehet állítani a kapcsolást, amit érdemes felülbírálni, ha például szürkületben és esőben túl késői aktiválás mellett dönt az automatika. A KRESZ is egyértelműen kimondja, hogy lakott területen kívül sötétben és rossz látási viszonyok között nappali helyett tompított fényt kell bekapcsolni.

Távolsági fény (reflektor)

Tartósan csak lakott területen kívül szabad használni (kivéve a rövid felvillantást, például veszély esetén), de az előttünk haladó vagy szembejövő járműveket nem vakíthatjuk el vele. Jelentős szerepe lehet abban, hogy elkerüljük a vadgázolásokat; a fiatalabb modellekben az adaptív kapcsolás mellett már LED-mátrix funkció (kitakarás) is könnyíti a használatát.