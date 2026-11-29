Elsőként az Egyesült Államokban kezdték meg a BMW X5-ös forgalmazását még október végén, Németországban csak november 28-án lesz rendelhető az autó, illetve addigra lesznek ott a márkakereskedésekben az első példányok. Ehhez képest a mindenféle szankciókkal sújtott Oroszországban már ott vannak a BMW-kereskedésekben az első példányok, amelyeket már meg lehet vásárolni. Persze azért van egy komoly csavar a dologban.

Az oroszországi BMW-kereskedésekben már megvásárolható az új X5-ös

Fotó: BMW Avtoport

Jócskán megdrágul a BMW X5, mire elér Oroszországba

Az USA-ban 78 800 dollár az X5-ös alapára (40 xDrive, 26,1 millió Ft), Németországban legalább 94 800 eurót (40d xDrive, 34,4 millió Ft) kell fizetni a nagy méretű szabadidő-autóért, nálunk 35 950 000 Ft (40d xDrive) a belépő. Oroszországban ennél húzósabb a számlán szereplő összeg. A moszkvai BMW Avtoport kereskedésben 19,29 millió rubelt, azaz 78,6 millió Ft-ot kérnek a 40d xDrive változatért, a szentpétervári BMW Axsel-Motors márkakereskedésben 19,3 millió rubelért, azaz 78,7 millió Ft-ért adják a benzines 40 xDrive kivitelt! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a BMW az ukrán háború után leállította a hivatalos forgalmazást Oroszországban és a helyi (kalinyingrádi Avtotor-üzem) összeszerelést, azaz a korábbi márkakereskedések szürkeimport-csatornákon át szerzik be az új modelleket, a kerülőút jelentősen megdrágítja a vételárat. 2026 első félévében egyébként 7551 új BMW-t helyeztek forgalomba Oroszországban, ami 43%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.